«Увидел во сне 7 лет назад»: российский моряк выиграл 1 млн долларов!

·39·Мир
«Увидел во сне 7 лет назад»: российский моряк выиграл 1 млн долларов!

Сон, который один человек увидел несколько лет назад, стал реальностью и в одно мгновение превратил его в миллионера. 49-летний российский моряк принял участие в знаменитой лотерее, традиционно проводимой в ОАЭ, Дубаи Дутй Фри Милленниум Миллионаире и выиграл 1 000 000 долларов — главный приз.

Об этом сообщает авторитетное издание ОАЭ Халидж Тимес .

Тайна длиной в 7 лет: «Это был очень точный сон о моей победе»

По словам счастливого победителя, эта удивительная история началась семь лет назад. Тогда он отчётливо увидел во сне, как выигрывает огромное состояние в дубайской лотерее. Примечательно, что в то время он даже не знал о проведении в ОАЭ подобных международных лотерей.

Позже, услышав о знаменитой игре в аэропорту Дубая Дубаи Дутй Фри он решил постоянно испытывать удачу, чтобы воплотить сон в реальность:

«Я начал покупать билеты несколько раз в год, потому что не мог забыть тот сон. Это был очень яркий и точный сон, в котором я увидел именно свою победу», — говорит он.

Личные числа и радостная новость во Владивостоке

По словам моряка, на этот раз билет полностью отличался от предыдущих: он выбрал не случайную комбинацию, а числа, имеющие важное значение для его личной жизни.

О крупном выигрыше победитель узнал 12 августа, когда находился в гостях у пожилого отца, живущего во Владивостоке.

Миллионное состояние не изменит моряка

Несмотря на солидную сумму в 1 миллион долларов, счастливец не намерен кардинально менять свою жизнь или полностью уходить из профессии. Он отметил, что в будущем может прекратить тяжёлую физическую работу на судах, но не собирается покидать морскую отрасль.

Также новый миллионер раскрыл свой секрет другим:

«Выбирайте числа, которые непосредственно связаны с вашей жизнью, дороги и любимы вами», — посоветовал он тем, кто ждёт удачи.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях.

ДубайОбъединенные Арабские ЭмиратыKhaleej TimesВладивостокDubai Duty Free
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неожиданная отставка в Белом доме: почему уходит «тайный кардинал» Трампа?Неожиданная отставка в Белом доме: почему уходит «тайный кардинал» Трампа?Сегодня, 19:02Итальянка выбросила в мусор билет стоимостью 1 миллион евроИтальянка выбросила в мусор билет стоимостью 1 миллион евроСегодня, 18:14Китаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмыКитаец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать из тюрьмыСегодня, 18:04Мать погубила младенца горячим воздухом фена и получила шесть лет тюрьмыМать погубила младенца горячим воздухом фена и получила шесть лет тюрьмыСегодня, 17:23Найдено письмо, брошенное в море 53 года назадНайдено письмо, брошенное в море 53 года назадСегодня, 16:53Турция хочет впервые отправить космический аппарат к Луне в 2027 годуТурция хочет впервые отправить космический аппарат к Луне в 2027 годуСегодня, 15:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов