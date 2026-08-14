«Увидел во сне 7 лет назад»: российский моряк выиграл 1 млн долларов!

Сон, который один человек увидел несколько лет назад, стал реальностью и в одно мгновение превратил его в миллионера. 49-летний российский моряк принял участие в знаменитой лотерее, традиционно проводимой в ОАЭ, Дубаи Дутй Фри Милленниум Миллионаире и выиграл 1 000 000 долларов — главный приз.

Об этом сообщает авторитетное издание ОАЭ Халидж Тимес .

Тайна длиной в 7 лет: «Это был очень точный сон о моей победе»

По словам счастливого победителя, эта удивительная история началась семь лет назад. Тогда он отчётливо увидел во сне, как выигрывает огромное состояние в дубайской лотерее. Примечательно, что в то время он даже не знал о проведении в ОАЭ подобных международных лотерей.

Позже, услышав о знаменитой игре в аэропорту Дубая Дубаи Дутй Фри он решил постоянно испытывать удачу, чтобы воплотить сон в реальность:

«Я начал покупать билеты несколько раз в год, потому что не мог забыть тот сон. Это был очень яркий и точный сон, в котором я увидел именно свою победу», — говорит он.

Личные числа и радостная новость во Владивостоке

По словам моряка, на этот раз билет полностью отличался от предыдущих: он выбрал не случайную комбинацию, а числа, имеющие важное значение для его личной жизни.

О крупном выигрыше победитель узнал 12 августа, когда находился в гостях у пожилого отца, живущего во Владивостоке.

Миллионное состояние не изменит моряка

Несмотря на солидную сумму в 1 миллион долларов, счастливец не намерен кардинально менять свою жизнь или полностью уходить из профессии. Он отметил, что в будущем может прекратить тяжёлую физическую работу на судах, но не собирается покидать морскую отрасль.

Также новый миллионер раскрыл свой секрет другим:

«Выбирайте числа, которые непосредственно связаны с вашей жизнью, дороги и любимы вами», — посоветовал он тем, кто ждёт удачи.

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