С должника взыскана задолженность в размере 150 миллионов сумов

Была проведена практическая работа по взысканию задолженности по 18 исполнительным производствам, находившимся в производстве районного отдела Бюро принудительного исполнения G‘allaorol.

В частности, в момент начала процесса описи нежилого здания, принадлежащего должнику, должником были приняты меры по исполнению своих обязательств, и задолженность в общей сумме 150,8 миллиона сумов была полностью погашена.

Таким образом, без необходимости описи имущества и применения других мер принудительного исполнения по 18 исполнительным производствам было обеспечено взыскание 150,8 миллиона сумов.

Данный случай ещё раз показывает важность своевременного исполнения обязательств, установленных исполнительными документами, добровольного погашения задолженности и предотвращения применения мер принудительного исполнения.

Районный отдел Бюро в G‘allaorol последовательно продолжает работу по обеспечению исполнения исполнительных документов, взысканию задолженности, а также обеспечению законных прав и интересов взыскателей.