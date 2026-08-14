Энди Робертсон близок к обновлению рекорда Шотландии

Капитану сборной Шотландии Энди Робертсону осталось всего пять матчей, чтобы побить национальный рекорд, принадлежащий легендарному Кенни Далглишу. Ожидается, что 32-летний опытный левый защитник вскоре станет футболистом с наибольшим количеством матчей за сборную Шотландии, что откроет важную страницу в истории футбола страны. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, бывший центральный защитник сборной Шотландии Колин Хендри назвал достижение Энди Робертсона по-настоящему «выдающимся успехом». По мнению Хендри, его соотечественник полностью заслуживает этого признания благодаря профессиональному подходу и стабильной игре.

Уверенный шаг к легендарному рубежу

Кенни Далглиш, известный под прозвищем «Король Кенни», оставался единственным футболистом, проведшим за сборную Шотландии более 100 матчей. Он завершил свою славную 15-летнюю международную карьеру в 1986 году. С тех пор почти за четыре десятилетия ни один шотландский футболист не смог приблизиться к этому показателю.

Энди Робертсон дебютировал за сборную в 2014 году и сейчас с честью носит капитанскую повязку. Он вывел национальную команду на чемпионат мира 2026 года, хотя турнир завершился для шотландцев неудачей уже на групповом этапе. При этом защитник дал понять, что не намерен завершать карьеру в сборной.

Новый рекорд и предстоящие испытания

Если Робертсон продолжит выступать за сборную, он может превзойти рекорд Далглиша до конца текущего года. В сентябре, октябре и ноябре Шотландию ждут шесть матчей в рамках Лиги наций УЕФА. Национальная команда сыграет против Словении, Швейцарии и Северной Македонии.

Напомним, Энди Робертсон завершил девятилетний период выступлений за «Ливерпуль» и присоединился к «Тоттенхэму». Если он успешно начнёт карьеру в лондонском клубе, то наверняка сохранит место в основном составе и при новом главном тренере, который будет назначен после ухода Стива Кларка.

Бывший футболист Колин Хендри высоко оценил профессиональные качества Робертсона в интервью: «Я много трудился во всех командах, за которые выступал, и дважды попадал в символическую сборную английской Премьер-лиги. Но когда сверстники и одноклубники ставят тебя выше остальных, это значит для тебя больше всего», — добавил он.