Комо рассматривает трансфер нападающего Челси Лиама Делапа

Итальянский клуб «Комо» активно работает на трансферном рынке, стремясь усилить линию атаки перед началом следующего сезона. Как сообщает Goal.com, после того как переговоры о трансфере Мойзе Кина зашли в тупик, команда была вынуждена сосредоточить основное внимание на нападающем «Челси» Лиаме Делапе. Об этом сообщает .

Руководство амбициозной итальянской команды считает приоритетной задачей приобретение опытного бомбардира перед сложным сезоном. Из-за неожиданных трудностей на трансферном рынке спортивный директор клуба начал искать альтернативные варианты.

Планы по усилению атаки

Команде нужен качественный нападающий, чтобы сохранять конкурентоспособность в последней трети поля. Представитель «Челси» Лиам Делап входит в число молодых форвардов, привлекших внимание «Комо» благодаря физическим данным и опыту выступлений на высоком уровне.

В настоящее время переговоры между сторонами находятся на начальной стадии. Представители клуба внимательно оценивают возможность сделать официальное предложение и реальность осуществления трансфера.

Тактические возможности и глубина состава

С тактической точки зрения приобретение мобильного и физически сильного центрального нападающего предоставит тренерскому штабу дополнительные возможности. Футболист, способный организовывать прессинг с передней линии, полностью соответствует требованиям современного футбола.

Глубина состава будет иметь огромное значение для успешного выступления во внутренних турнирах и решения других сложных задач на протяжении сезона. Сохранение стабильного качества игры и создание здоровой конкуренции за место в основном составе остаются одними из главных целей клуба.