Комо рассматривает трансфер нападающего Челси Лиама Делапа

·22·Спорт
Комо рассматривает трансфер нападающего Челси Лиама Делапа

Итальянский клуб «Комо» активно работает на трансферном рынке, стремясь усилить линию атаки перед началом следующего сезона. Как сообщает Goal.com, после того как переговоры о трансфере Мойзе Кина зашли в тупик, команда была вынуждена сосредоточить основное внимание на нападающем «Челси» Лиаме Делапе. Об этом сообщает .

Руководство амбициозной итальянской команды считает приоритетной задачей приобретение опытного бомбардира перед сложным сезоном. Из-за неожиданных трудностей на трансферном рынке спортивный директор клуба начал искать альтернативные варианты.

Планы по усилению атаки

Команде нужен качественный нападающий, чтобы сохранять конкурентоспособность в последней трети поля. Представитель «Челси» Лиам Делап входит в число молодых форвардов, привлекших внимание «Комо» благодаря физическим данным и опыту выступлений на высоком уровне.

В настоящее время переговоры между сторонами находятся на начальной стадии. Представители клуба внимательно оценивают возможность сделать официальное предложение и реальность осуществления трансфера.

Тактические возможности и глубина состава

С тактической точки зрения приобретение мобильного и физически сильного центрального нападающего предоставит тренерскому штабу дополнительные возможности. Футболист, способный организовывать прессинг с передней линии, полностью соответствует требованиям современного футбола.

Глубина состава будет иметь огромное значение для успешного выступления во внутренних турнирах и решения других сложных задач на протяжении сезона. Сохранение стабильного качества игры и создание здоровой конкуренции за место в основном составе остаются одними из главных целей клуба.

КомоЧелсиЛиам ДелапТрансферСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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