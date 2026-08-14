Модель Porsche Taycan могут снять с производства до 2030 года

·25·Авто
Модель Porsche Taycan могут снять с производства до 2030 года

По данным, распространённым немецким авторитетным деловым журналом Виртшафтсвоче, компания Porsche планирует поэтапно снять с производства свой знаменитый Porsche Taycan не позднее 2030 года. Это решение связано с изменением мирового спроса на электромобили и необходимостью оптимизации производственных мощностей бренда, что вызвало активные обсуждения среди автолюбителей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает сообщает.

Как сообщает издание со ссылкой на внутренние источники, руководство компании первоначально рассматривало вариант переноса производства Porsche Taycan с головного завода в Штутгарте на предприятие в Лейпциге. Причиной стал более низкий, чем ожидалось, уровень загрузки производственных мощностей в Лейпциге. Также обсуждалась возможность немедленного прекращения выпуска модели, однако в итоге предпочтение отдали поэтапному завершению производства в течение нескольких лет.

Как стало известно, этот план поэтапного сокращения производства согласован с производственным советом Porsche, однако официальное соглашение ещё не оформлено окончательно. Согласно договорённости, Porsche Taycan предположительно останется на заводе в Штутгарте до окончательной даты прекращения выпуска. Для автомобильного рынка и аналитиков это решение стало неожиданным поворотом, поскольку несколько лет назад компания вложила огромные средства в электромобили.

Снижение продаж и стратегические изменения

По данным иксбт.ком, продажи Porsche Taycan — первой модели компании с полностью электрической силовой установкой, вышедшей на рынок в 2019 году, — в последние годы резко сократились. Во время первичного публичного размещения акций (IPO) компании в 2022 году бывший руководитель Оливер Блуме поставил цель довести к 2030 году долю электромобилей в продажах до 80%. Однако достичь этого показателя не удалось.

Согласно статистике, объём поставок Porsche Taycan достиг пика в 2023 году, составив 40 960 автомобилей, а в 2025 году сократился до 16 339 единиц. В первой половине 2026 года было продано всего 6 219 автомобилей. На фоне резкого падения спроса производство на заводе несколько раз временно приостанавливалось.

Будущий преемник и новые планы

Хотя Porsche Taycan ожидает поэтапное снятие с производства, немецкий автопроизводитель не намерен отказываться от рынка электрических спортивных седанов. Как пишет Autocar, в будущем эту модель может заменить преемник, который войдёт в линейку пятого поколения Porsche Panamera Это будет похоже на стратегию, применённую для моделей Macan и Cayenne когда версии с двигателем внутреннего сгорания и электрические версии будут выпускаться под единым названием, несмотря на различия во внешнем дизайне.

Завод в Лейпциге идеально оснащён для такой консолидации. Предприятие уже выпускает на одной общей линии автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми установками — Porsche Panamera и электрические Porsche Macan В то же время на заводе Цуффенхаузен в Штутгарте Porsche Taycan производится вместе с легендарным Porsche 911 Перенос производства в Лейпциг позволит оптимизировать расходы. Кроме того, из-за отложенных разработок платформ компания уже была вынуждена списать 1,8 млрд евро.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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