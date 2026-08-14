Нежилое помещение предприятия арестовано в счет задолженности

В рамках исполнительного производства, находящегося в производстве Джизакского городского отдела Бюро принудительного исполнения, проведены очередные исполнительные действия, направленные на взыскание задолженности.

В частности, в целях обеспечения исполнения обязательств, установленных исполнительным документом, было выявлено нежилое имущество, принадлежащее ООО-должнику, и в установленном порядке на него наложен арест.

Эта мера принята в целях погашения задолженности, обеспечения законных требований взыскателя и полного исполнения требований исполнительного документа.

В случае добровольного неисполнения должником своих обязательств в отношении арестованного имущества могут быть применены дальнейшие меры принудительного исполнения в порядке, установленном законодательством.

Джизакским городским отделом Бюро продолжается практическая работа по взысканию задолженностей, обеспечению исполнения исполнительных документов, а также защите законных прав и интересов взыскателей.