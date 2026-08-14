Правительство пересматривает требования ЗЭВ к продажам электромобилей

·21·Авто
Правительство пересматривает требования ЗЭВ к продажам электромобилей

Правительство Великобритании начало официальные консультации, чтобы обсудить смягчение целевых показателей продаж в рамках мандата на автомобили с нулевым уровнем выбросов (ЗЭВ) на 2027–2035 годы. По данным Иксбт.ком, инициатива направлена на создание наиболее подходящих и реалистичных условий для отрасли совместно с автопроизводителями, поставщиками комплектующих, операторами зарядных станций и потребителями. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Изменения на рынке и новые требования

Согласно текущим планам, к 2030 году все новые автомобили должны будут иметь исключительно нулевой уровень выбросов. Однако, несмотря на то что в июле текущего года продажи электромобилей выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля на рынке превысила 25%, достигнув лучшего показателя с 2019 года, глобальная экономическая ситуация остается сложной.

Представители правительства заявляют, что перебои в цепочках поставок, а также неопределенность в сфере тарифов и торговли требуют адаптировать правила ЗЭВ к современным реалиям. Хотя стремительный рост рынка электромобилей объясняется эффективностью программы субсидий Электрик Кар Грант, поддержка автомобильной промышленности остается важной задачей.

Устойчивость отрасли и сохранение рабочих мест

В руководстве страны опасаются, что жесткие требования могут негативно повлиять на финансовую устойчивость брендов, работающих на рынке, и поставить под угрозу рабочие места. Поэтому в ходе начатой проверки и консультаций этим факторам будет уделено серьезное внимание.

По словам министра транспорта Хайди Александер, рынок электромобилей в Великобритании демонстрирует устойчивость, а производители и операторы зарядной инфраструктуры инвестируют миллиарды. В их числе — 7,5 млрд фунтов стерлингов, выделенных правительством, включая гранты, которые помогли более чем 160 тысячам граждан перейти на электромобили.

Министр добавила, что цель остается неизменной, однако важно привлечь представителей бизнеса к этому процессу и совместно с отраслью определить, как достичь намеченного результата. Консультации продлятся до 23 октября, после чего требования могут быть существенно изменены или оставлены без изменений.

ЭлектромобилиМандат ZEVАвтомобильный РынокВеликобританияТранспорт
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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