Британскому блогеру в Дубае может грозить смертная казнь

23-летнему британскому блогеру Брук Джордж в Дубае может грозить смертная казнь. Об этом Детаинед ин Дубаи сообщила организация по защите прав человека.

Как стало известно, блогер познакомилась через Facebook с 26-летним британцем и по его приглашению второй раз посетила Дубай. Девушка утверждает, что во время поездки молодой человек проявлял агрессию, постоянно контролировал её, отменил обратный авиабилет и избил её за поход в бар.

По словам Брук Джордж, когда она попыталась забрать паспорт и вернуться домой, мужчина снова напал на неё. Девушка, опасаясь за свою жизнь, взяла кухонный нож и в целях самообороны нанесла мужчине ранения. После этого она направилась прямиком в аэропорт, где была задержана сотрудниками полиции.

Правозащитники заявляют, что на момент задержания на теле блогера были следы побоев. Также отмечается, что ей не предоставили своевременный доступ к переводчику, адвокату и консульству Великобритании.

Детаинед ин Дубаи исполнительный директор организации Радха Стирлинг призвала власти ОАЭ всесторонне и беспристрастно изучить данное дело. По её мнению, заявления Брук Джордж о подвергшемся насилии должны быть тщательно проверены.

В то же время правозащитники требуют обеспечить блогеру юридическую помощь, медицинскую поддержку и гарантии справедливого судебного разбирательства.

На данный момент власти Дубая еще не подтвердили заявления Брук Джордж о том, что инцидент произошел в целях самообороны. Следственные действия по этому делу продолжаются.