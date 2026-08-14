После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду

·87·Спорт
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду

В карьере одного из самых ярких и талантливых представителей узбекского футбола — Умарали Рахмоналиев — может произойти серьезный поворот. Вице-чемпион французской Лиги 1 «Ланс» начал активные действия, чтобы заполучить 22-летнего соотечественника.

По данным авторитетных европейских спортивных изданий, в том числе лес-трансфертс.ком, топмеркато.ком и 433фут.фр, руководство французского клуба намерено продолжить успешную трансферную практику на узбекском рынке.

По стопам Ҳусанов: доверие «Ланс» к узбекскому футболу

По словам французского журналиста Кевин Каррер, спортивный директор «Ланс» Джан-Луи Лека лично следил за игрой Рахмоналиев и сделал его главной трансферной целью.

Этот интерес не случаен:

  • Летом 2023 года «Ланс» приобрел центрального защитника Абдуқодир Ҳусанов всего за 450 тысяч евро;

  • Блистая в Лиге 1 и Лиге чемпионов на протяжении полутора лет, Ҳусанов в январе 2025 года был продан в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро и еще 10 миллионов евро в виде бонусов;

  • После этой рекордной прибыли французский клуб планирует вывести на большую сцену еще одного узбекского таланта.

Чемпион Азербайджана и яркий старт в Лиге чемпионов

Авторитетное азербайджанское издание 90plus также подтвердило интерес к Рахмоналиев. Воспитанник «Бунёдкор», позднее перешедший из казанского «Rubin» в бакинский «Сабакс», полузащитник стал настоящим лидером в Азербайджане.

Вместе с «Сабакс» Умарали стал чемпионом Азербайджана и двукратным обладателем Кубка страны. Несмотря на игру на позиции опорного полузащитника, в прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

В новом сезоне-2026/2027 он принял участие в 6 матчах квалификации Лиги чемпионов УЕФА и внес огромный вклад в выход своей команды в раунд плей-офф. 19 и 25 августа «Сабакс» сыграет против израильского клуба «Ксапоел Бир-Шева» за путевку в групповой этап.

Если переговоры завершатся успешно, Рахмоналиев, подобно Абдуқодир Ҳусанов, сделает уверенный шаг к элите мирового футбола через чемпионат Франции.

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Умарали РахмоналиевЛансАбдуқодир ҲусановМанчестер СитиСабах
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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