Космические силы США финансируют запуск спутников с помощью центробежной силы

Космические силы США выделили средства на новую технологию, которая может радикально изменить выход в космос и доставку грузов на орбиту. Как сообщает ixbt.com, стартап Space Kinetic получил 50-миллионный контракт OTA на разработку системы Whirlwind, предназначенной для запуска космических аппаратов без топлива. Об этом Ixbt.com сообщает .

Эта инновационная идея основана на принципе древнего оружия — «пращи» (метательного устройства с ремнём). По объяснению генерального директора компании Райана Салливана, электромеханическая система раскручивает полезную нагрузку до высокой скорости с помощью центробежной силы (центрифуги), а затем выбрасывает её в космос. После этого спутник продолжает движение к нужной орбите или цели с помощью собственных двигателей.

Обход ограничений ракетного уравнения

Центробежное ускорение позволяет обойти жёсткие ограничения традиционного ракетного уравнения. При этом основная энергия, необходимая для достижения начальной скорости, обеспечивается не химическим топливом, а механическим усилием. Носитель Whirlwind оценивается как чрезвычайно гибкое решение, поскольку не зависит от типа полезной нагрузки или орбитального режима.

Компания отмечает, что с помощью этой системы можно выполнять такие задачи, как разведка в космосе, обеспечение связи, доставка научных зондов и даже инспекция космического мусора. Однако основное внимание уделяется «экономике дронов» в космосе, где срок службы дешёвых спутников может измеряться не годами, а минутами.

Концепция расходуемых грузов в космосе

Этот подход полностью противоположен традиционным многолетним миссиям и тяжёлым аппаратам стоимостью в несколько миллионов долларов. Концепция расходуемой полезной нагрузки, известная как «Attritable payload», предполагает определённый «срок годности» и открывает новую страницу в современных космических стратегиях.

Стоит отметить, что Space Kinetic уже добилась ряда успехов. В частности, стартап получил многомиллионный контракт от DARPA на адаптацию архитектуры к асимметричной системе противоракетной обороны. Кроме того, компания была отобрана для участия в программе SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge.

Сегодня в команде уже 50 сотрудников, в Альбукерке работает лаборатория по созданию прототипов, а в Эль-Сегундо открывается новый офис. Специалисты пока не объявили дату первых орбитальных испытаний — сейчас они тестируют технологию на земле и ведут переговоры с партнёрами по интеграции.