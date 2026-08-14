Космические силы США финансируют запуск спутников с помощью центробежной силы

·2·Технологии
Космические силы США финансируют запуск спутников с помощью центробежной силы

Космические силы США выделили средства на новую технологию, которая может радикально изменить выход в космос и доставку грузов на орбиту. Как сообщает ixbt.com, стартап Space Kinetic получил 50-миллионный контракт OTA на разработку системы Whirlwind, предназначенной для запуска космических аппаратов без топлива. Об этом Ixbt.com сообщает .

Эта инновационная идея основана на принципе древнего оружия — «пращи» (метательного устройства с ремнём). По объяснению генерального директора компании Райана Салливана, электромеханическая система раскручивает полезную нагрузку до высокой скорости с помощью центробежной силы (центрифуги), а затем выбрасывает её в космос. После этого спутник продолжает движение к нужной орбите или цели с помощью собственных двигателей.

Обход ограничений ракетного уравнения

Центробежное ускорение позволяет обойти жёсткие ограничения традиционного ракетного уравнения. При этом основная энергия, необходимая для достижения начальной скорости, обеспечивается не химическим топливом, а механическим усилием. Носитель Whirlwind оценивается как чрезвычайно гибкое решение, поскольку не зависит от типа полезной нагрузки или орбитального режима.

Компания отмечает, что с помощью этой системы можно выполнять такие задачи, как разведка в космосе, обеспечение связи, доставка научных зондов и даже инспекция космического мусора. Однако основное внимание уделяется «экономике дронов» в космосе, где срок службы дешёвых спутников может измеряться не годами, а минутами.

Концепция расходуемых грузов в космосе

Этот подход полностью противоположен традиционным многолетним миссиям и тяжёлым аппаратам стоимостью в несколько миллионов долларов. Концепция расходуемой полезной нагрузки, известная как «Attritable payload», предполагает определённый «срок годности» и открывает новую страницу в современных космических стратегиях.

Стоит отметить, что Space Kinetic уже добилась ряда успехов. В частности, стартап получил многомиллионный контракт от DARPA на адаптацию архитектуры к асимметричной системе противоракетной обороны. Кроме того, компания была отобрана для участия в программе SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge.

Сегодня в команде уже 50 сотрудников, в Альбукерке работает лаборатория по созданию прототипов, а в Эль-Сегундо открывается новый офис. Специалисты пока не объявили дату первых орбитальных испытаний — сейчас они тестируют технологию на земле и ведут переговоры с партнёрами по интеграции.

Космические Силы СШАSpace KineticWhirlwindСпутникиТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple предложила 15-процентную комиссию за покупки вне App StoreApple предложила 15-процентную комиссию за покупки вне App StoreСегодня, 19:50Представлен Tecno Пова 8 Pro: AMOLED 144 Hz и батарея 6500 мА•чПредставлен Tecno Пова 8 Pro: AMOLED 144 Hz и батарея 6500 мА•чСегодня, 15:57Apple добавила легендарный iPhone Кс в список устаревших устройствApple добавила легендарный iPhone Кс в список устаревших устройствСегодня, 15:25Молодой инженер из Узбекистана создал новую систему против дроновМолодой инженер из Узбекистана создал новую систему против дроновСегодня, 15:24Дреаме представила свой первый флагманский смартфон AuroraДреаме представила свой первый флагманский смартфон AuroraСегодня, 14:52Samsung Galaxy S25+ загорелся во время зарядкиSamsung Galaxy S25+ загорелся во время зарядкиСегодня, 14:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей