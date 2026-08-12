Чудо в Олмаота: женщина, упавшая с 9-го этажа, встала на ноги через неделю

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Олмаота, женщина, упавшая с 9-го этажа, была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии с множественными травмами.

У неё диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки, множественные переломы рёбер, пневмоторакс и гемоторакс, а также переломы костей таза, бедренной и плечевой костей.

При поступлении в больницу пациентка находилась в коме и состоянии травматического шока. Врачи оценивали её состояние как крайне тяжёлое. До доставки в больницу сотрудники скорой помощи интубировали пациентку и начали противошоковую терапию.

В больнице женщине незамедлительно оказали необходимую медицинскую помощь. К её лечению привлекли анестезиологов-реаниматологов, травматологов, нейрохирургов, хирургов, терапевтов, кардиологов, а также психологов и психиатров.

По словам врачей, пациентке провели несколько хирургических операций. Сначала одновременно были выполнены операции по поводу травм верхних и нижних конечностей. Спустя два дня ей провели операцию на костях таза.

Примечательно, что уже через семь дней после госпитализации пациентку начали постепенно поднимать на ноги. Ещё через три дня её выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Теперь женщина продолжит лечение амбулаторно и пройдёт курс реабилитации.