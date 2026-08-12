Мюнхенская «Бавария» готовится сделать неожиданный шаг на трансферном рынке, чтобы найти достойную замену своему основному нападающему Гарри Кейну. Хотя руководство клуба заявило, что основные дела в летнее трансферное окно завершены, необходимость усилить линию атаки вынуждает мюнхенцев рассматривать новых кандидатов перед закрытием окна. По данным Goal.com, немецкий гранд изучает возможность подписания нападающего «Брентфорда» Игора Тьяго. Об этом Goal.com сообщает об этом.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, руководство «Баварии» проявляет серьёзный интерес к бразильскому футболисту и уже начало предварительные переговоры по его трансферу. Мюнхенский клуб пришёл к этому решению из-за отсутствия чистого центрального нападающего, который мог бы составить конкуренцию Гарри Кейну на этой позиции или заменить его в случае отсутствия.

Проблемы в атаке и возможности Игора Тьяго

Необходимость усилить линию атаки «Баварии» в этом сезоне стала ещё более очевидной после того, как Николас Джексон по окончании арендного периода в Мюнхене вернулся в «Челси». Хотя Гарри Кейн остаётся безоговорочным лидером команды, в условиях плотного календаря остро ощущается потребность в качественном резерве для игрока такого уровня. Поэтому клуб изменил первоначальную позицию в трансферной политике и продолжает искать новых футболистов.

В прошлом сезоне Игор Тьяго привлёк всеобщее внимание своей уверенной игрой и высокой результативностью в английской Премьер-лиге. В составе «Брентфорда» он провёл 38 матчей Премьер-лиги, забил 22 гола и отдал 1 результативную передачу. Благодаря этим показателям бразильский форвард занял второе место в гонке лучших бомбардиров чемпионата Англии, уступив только звезде «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Сложности трансфера и будущее Гарри Кейна

Однако немецким рекордсменам будет непросто выкупить футболиста у «Брентфорда» со стадиона Гтеч Коммунитй. Действующий контракт Игора Тьяго с «Брентфордом» рассчитан до июня 2031 года, и, как сообщается, в соглашении отсутствует пункт о выкупе за фиксированную сумму. Это свидетельствует о нежелании английского клуба расставаться со своим лидером.

Эти трансферные манёвры происходят в момент, когда Гарри Кейн готовится ещё больше укрепить свой статус в «Баварии». Ожидается, что капитан сборной Англии, демонстрирующий великолепную игру в Германии, проведёт переговоры о продлении действующего соглашения с мюнхенцами. Желание 33-летнего нападающего остаться в клубе связано с намерением выиграть Лигу чемпионов: он считает, что нынешний состав способен завоевать этот престижный трофей.

В прошлом сезоне опытный нападающий провёл 51 матч во всех турнирах и забил 61 гол. Таким образом, общее число его голов за «Баварию» достигло 146 в 147 матчах, и он стал настоящей легендой команды.