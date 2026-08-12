Двое детей оказались заперты в горящем доме

·57·Мир
Двое детей оказались заперты в горящем доме

В селе Возвишенка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана произошёл пожар в частном доме. По предварительным данным, в хозяйственной пристройке дома сгорели личные вещи.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщение о пожаре поступило на номер 112. Согласно уточнённым данным, во время пожара в доме находились двое малолетних детей, родившихся в 2021 и 2023 годах.

Наиболее тревожным обстоятельством стало то, что входная дверь дома была заперта снаружи, что создавало серьёзную угрозу жизни детей.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Спасатели обнаружили детей внутри дома и вывели их в безопасное место.

Кроме того, спасатели вынесли из дома газовый баллон. Это предотвратило его взрыв в результате пожара и дальнейшее осложнение ситуации.

Пожар был ликвидирован на начальной стадии. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара пока неизвестна, по факту проводится проверка.

КазахстанВозвышенкаРайон Магжана Жумабаева
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