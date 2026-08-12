Гигантский кит врезался в семейную лодку и потопил её

·62·Мир
Гигантский кит врезался в семейную лодку и потопил её

В американском штате Аляска обычная ночь для одной семьи неожиданно превратилась в борьбу за жизнь. Пока родители и их 23-летний сын спали на судне, гигантский кит врезался в лодку и начал её топить.

Происшествие случилось в районе Глакиер Бай примерно в 23:30. Члены семьи внезапно услышали сильный удар и странный гул. После этого парусная лодка, построенная в 1960-х годах, начала быстро погружаться под воду.

Осознав ситуацию, члены семьи не стали терять время, надели спасательные жилеты и были вынуждены в темноте плыть к берегу. Им удалось преодолеть расстояние около 130 ярд, то есть примерно 120 метров, и выбраться на сушу.

До прибытия спасателей семья оставалась на берегу. Чтобы переждать холодную ночь, они развели костёр и стали ждать помощи.

Поскольку тем утром члены семьи видели в этом районе гигантского кита, они предположили, что именно это животное могло врезаться в лодку. Позже выяснилось, что это было не просто предположение.

Во время осмотра лодки в ней обнаружили небольшой фрагмент, похожий на китовую кожу. Биологи также подтвердили, что этот фрагмент действительно отделился от кита.

Специалисты сообщили, что кит, вероятно, не нападал на лодку намеренно, а мог оказаться перед судном, преследуя под водой рыбу.

Что самое важное, столкновение, судя по всему, не стало смертельным и для кита. По предварительной оценке биологов, гигантское морское животное, вероятно, не получило серьёзных травм.

В настоящее время парусная лодка семьи, построенная в 1960-х годах, ремонтируется. Однако семья, которой за считаные минуты пришлось спасаться в тёмной воде с судна, служившего им домом, вероятно, ещё долго не забудет эту ночь.

АляскаСШАГлейшер-Бей
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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