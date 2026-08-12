Вековая вражда Гвардиола и Мурино: закулисные тайны сериала Netflix

11 августа стриминговая платформа Netflix представила зрителям нашумевший документальный сериал из трёх частей, посвящённый одной из самых ярких и противоречивых фигур в мире футбола — бывшему главному тренеру мадридского клуба «Реал» Джозе Мурино.

В этом проекте с участием легенд футбола не появился ещё один главный герой, которого многие с нетерпением ждали, — наставник «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» Ксосеп Гвардиола. Это вызвало у болельщиков множество вопросов.

«Пеп согласился, но при одном условии...»

По словам режиссёра документального сериала Джо Пеарлман (Джое Пеарлман), создатели фильма также обратились к испанскому специалисту, считавшемуся давним и принципиальным соперником, и планировали взять у него интервью.

Гвардиола не стал категорично отвергать предложение, однако выдвинул своё твёрдое и принципиальное условие:

«Да, мы действительно связались с Пеп и пригласили его принять участие в проекте. Он согласился дать интервью, но поставил одно условие: к нему лично должен был обратиться сам Джозе Мурино. А чем в итоге закончились это предложение и условие, можете представить сами», — сказал режиссёр Перлман в интервью изданию «Те Сун».

Столкновение самолюбий и величайшее соперничество в истории футбола

Эта небольшая деталь во взаимоотношениях тренеров ещё раз показала, что давняя непримиримость и психологическая «война» между Гвардиола и Мурино по-прежнему живы. Противостояние двух великих специалистов достигло своего пика в годы, когда Мурино возглавлял «Реал Мадрид», а Гвардиола — «Барселона» (2010–2012).

Поскольку условие Гвардиола не было выполнено из-за гордости и самолюбия Мурино, зрители лишились возможности увидеть двух гигантов мирового футбола в одном кадре.

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