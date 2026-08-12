США и еще 38 стран потребовали заранее предупреждать о ракетных пусках

США, Южная Корея, Япония и еще 38 стран призвали государства мира заранее уведомлять об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ракет-носителей. В новом совместном заявлении содержится требование направлять такие уведомления как минимум за 24 часа до запуска, особенно ядерным державам. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, эта международная инициатива была объявлена после неожиданного запуска Китаем баллистической ракеты в открытые воды Тихого океана. Хотя в официальном документе Пекин прямо не упоминается, именно эти внезапные испытания вызвали серьезную обеспокоенность и критику со стороны международного сообщества.

Меры безопасности и прозрачность

По мнению авторов инициативы, испытания ракет, способных нести ядерные боеголовки, без достаточного предварительного предупреждения представляют серьезную опасность. Это угрожает безопасности государств, расположенных вблизи испытательных зон, и усиливает международную обеспокоенность.

Страны-участницы также определили перечень данных, которые должны предоставляться. Согласно заявлению, уведомление должно содержать:

Класс запускаемой баллистической ракеты или ракеты-носителя

Предполагаемый временной интервал запуска

Район старта и направление полета

Информацию о районах падения или приводнения для авиационных и морских служб

Последний пункт играет важную роль в обеспечении безопасности воздушного и морского движения, а также в предотвращении неожиданных происшествий.

Механизмы укрепления доверия

В заявлении подчеркивается, что регулярный и прозрачный обмен информацией не ограничивает военные программы или оперативные возможности государств. Напротив, он снижает риск неверной оценки ситуации и укрепляет взаимное доверие между странами.

В настоящее время одним из основных механизмов, выполняющих такие задачи, является Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет, участниками которого являются 145 государств. Авторы новой инициативы призвали все заинтересованные страны присоединиться к этим международным соглашениям и соблюдать порядок предварительного уведомления о ракетных пусках.