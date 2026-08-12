Синдаров потерпел первое поражение: как выглядит турнирная таблица?
В американском городе Сент-Луис продолжается турнир Синкуефиелд Куп 2026 — один из самых престижных шахматных турниров мира, являющийся решающим этапом серии Гранд Чесс Тур. В соревновании, собравшем ведущих гроссмейстеров планеты, классические шахматные партии проходят по круговой системе в 9 туров.
Драматичная борьба: бескомпромиссная партия против Праггнанандха
В первом туре узбекский талант Джавохир Синдаров сыграл белыми вничью с опытным американским гроссмейстером Левон Аронян, а во втором туре его ждало не менее сложное испытание.
В этом туре Синдаров играл чёрными против индийца Рамешбабу Праггнанандха, который в последнее время становится его главным и принципиальным соперником. В чрезвычайно драматичной и напряжённой партии, которая развивалась равновесно и, казалось, шла к ничьей, на финише Праггнанандха сумел склонить чашу весов в свою пользу и оформить победу.
Во втором туре также были зафиксированы победы ещё в трёх партиях. Лишь в одной встрече соперники разошлись миром — нидерландец Аниш Гири и американец Фабиано Каруана поделили очки.
Турнирная таблица перед 3-м туром и следующий соперник Синдаров
В 3-м туре, который состоится сегодня, Джавохир Синдаров сыграет белыми против одного из ведущих французских шахматистов — Максим Ваше-Лаграв. Все партии турнира начинаются в 22:00 по времени Узбекистана.
Положение в турнирной таблице после 2-го тура:
1–5-е места: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Рамешбабу Праггнанандха, Левон Аронян и Максим Ваше-Лаграв (у всех по 1,5 очка);
6-е место: Аниш Гири (1 очко);
7-е место: Джавохир Синдаров (0,5 очка, по дополнительным показателям);
Последние места: Ёрден ван Форест (0 очков, потерпел поражение в обоих турах).
Полный состав участников Синкуефиелд Куп 2026:
В соревновании принимают участие 10 сильнейших гроссмейстеров мира:
Джавохир Синдаров (Узбекистан)
Фабиано Каруана (США)
Прагнанандхаа Рамешбабу (Индия)
Уэсли Со (США)
Левон Аронян (США)
Аниш Гири (Нидерланды)
Венсан Кеймер (Германия)
Максим Ваше-Лаграв (Франция)
Ёрден ван Форест (Нидерланды)
Сем Севян (США)
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