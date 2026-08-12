Синдаров потерпел первое поражение: как выглядит турнирная таблица?

·90·Спорт
Синдаров потерпел первое поражение: как выглядит турнирная таблица?

В американском городе Сент-Луис продолжается турнир Синкуефиелд Куп 2026 — один из самых престижных шахматных турниров мира, являющийся решающим этапом серии Гранд Чесс Тур. В соревновании, собравшем ведущих гроссмейстеров планеты, классические шахматные партии проходят по круговой системе в 9 туров.

Драматичная борьба: бескомпромиссная партия против Праггнанандха

В первом туре узбекский талант Джавохир Синдаров сыграл белыми вничью с опытным американским гроссмейстером Левон Аронян, а во втором туре его ждало не менее сложное испытание.

В этом туре Синдаров играл чёрными против индийца Рамешбабу Праггнанандха, который в последнее время становится его главным и принципиальным соперником. В чрезвычайно драматичной и напряжённой партии, которая развивалась равновесно и, казалось, шла к ничьей, на финише Праггнанандха сумел склонить чашу весов в свою пользу и оформить победу.

Синдаров потерпел первое поражение: как выглядит турнирная таблица?

Во втором туре также были зафиксированы победы ещё в трёх партиях. Лишь в одной встрече соперники разошлись миром — нидерландец Аниш Гири и американец Фабиано Каруана поделили очки.

Турнирная таблица перед 3-м туром и следующий соперник Синдаров

В 3-м туре, который состоится сегодня, Джавохир Синдаров сыграет белыми против одного из ведущих французских шахматистов — Максим Ваше-Лаграв. Все партии турнира начинаются в 22:00 по времени Узбекистана.

Положение в турнирной таблице после 2-го тура:

  • 1–5-е места: Фабиано Каруана, Уэсли Со, Рамешбабу Праггнанандха, Левон Аронян и Максим Ваше-Лаграв (у всех по 1,5 очка);

  • 6-е место: Аниш Гири (1 очко);

  • 7-е место: Джавохир Синдаров (0,5 очка, по дополнительным показателям);

  • Последние места: Ёрден ван Форест (0 очков, потерпел поражение в обоих турах).

Синдаров потерпел первое поражение: как выглядит турнирная таблица?

Полный состав участников Синкуефиелд Куп 2026:

В соревновании принимают участие 10 сильнейших гроссмейстеров мира:

  1. Джавохир Синдаров (Узбекистан)

  2. Фабиано Каруана (США)

  3. Прагнанандхаа Рамешбабу (Индия)

  4. Уэсли Со (США)

  5. Левон Аронян (США)

  6. Аниш Гири (Нидерланды)

  7. Венсан Кеймер (Германия)

  8. Максим Ваше-Лаграв (Франция)

  9. Ёрден ван Форест (Нидерланды)

  10. Сем Севян (США)

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Жавохир СиндаровСент-ЛуисФабиано КаруанаРамешбабу ПрагнанандхаКубок Синкфилда
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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