Использование умных очков в зданиях судов запрещено

·64·Мир
Использование умных очков в зданиях судов запрещено

В здания уголовных, гражданских и семейных судов Англии и Уэльса официально запрещено проносить умные очки компании Meta. Об этом сообщила Служба судов Великобритании (ХМКТС).

Согласно новым правилам, такие умные очки будут изыматься у посетителей и участников судебных процессов при входе в здание суда. Устройства будут возвращаться владельцам только при выходе из здания суда.

Представители судебной службы напомнили, что в судах Великобритании законом запрещены фото- и видеосъёмка без специального разрешения. Такие действия могут быть расценены как неуважение к суду.

Использование обычных смартфонов разрешено при отключённых функциях камеры и аудиозаписи. Однако у умных очков Meta камеры встроены в оправу, что позволяет незаметно снимать происходящее вокруг без ведома окружающих.

Причиной введения запрета стал также ещё один инцидент. Один из участников судебного процесса попытался использовать умные очки, чтобы тайно получать помощь во время вопросов и ответов.

Ранее использование умных очков в залах суда было полностью запрещено также в американском штате Нью-Йорк.

MetaАнглияУэльсВеликобританияНью-Йорк
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