Болельщики «Ливерпуля» обеспокоены инвестициями Джеффа Безоса в клуб

Престижная ассоциация болельщиков «Ливерпуля» Спирит оф Шанклй (СоС) направила официальное обращение руководству клуба, потребовав незамедлительных разъяснений по поводу возможного приобретения консорциумом во главе с основателем «Амазона» Джеффом Безосом. По данным ЭСПН, болельщики выразили серьёзную обеспокоенность тем, как эта сделка может повлиять на будущее управление английским клубом и его футбольные операции. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последнее время появились сообщения о том, что группа инвесторов при участии одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса близка к приобретению значительной доли акций «Ливерпуля» — примерно 30 процентов. Эта возможная сделка вызвала широкий резонанс вокруг клуба, а болельщики подчёркивают, что сохранение ключевых ценностей команды должно иметь приоритет над любыми коммерческими интересами.

Требования и опасения ассоциации болельщиков

В заявлении организации Спирит оф Шанклй отмечается, что на фоне событий, произошедших в период владения клубом Фенвай Спортс Груп (ФСГ), вопрос о том, кому принадлежит клуб и как им управляют, имеет для команды чрезвычайное значение. Болельщики опасаются, что аналогичные инвестиционные сделки, заключённые в других клубах, привели к радикальным изменениям в футбольной деятельности и что подобное может повториться в «Ливерпуле».

По данным СМИ, личное состояние Джеффа Безоса оценивается в 210 миллиардов фунтов стерлингов. Несмотря на то что ранее он владел газетой «Вашингтон пост» и компанией «Блу Ориджин», опыта инвестирования в профессиональные спортивные команды у него нет. Тем не менее сообщается, что в формируемую им влиятельную группу инвесторов также входит один из основателей «Фейсбука» Эдуардо Саверин.

Состав консорциума и планы на будущее

Эту группу инвесторов возглавляет Амит Бхатия, зять индийского миллиардера Лакшми Миттала. Примечательно, что среди участников консорциума только Амит Бхатия имеет опыт работы в спортивном бизнесе: недавно он покинул должности совладельца и директора клуба «Куинз Парк Рейнджерс» после 18 лет работы.

В настоящее время представители Спирит оф Шанклй требуют провести срочную встречу с официальными лицами клуба. Ассоциация болельщиков хочет получить чёткие ответы и гарантии того, что будущие инвестиции не нанесут ущерба традиционным ценностям и спортивным принципам «Энфилда».