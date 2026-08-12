На женщину, плававшую в воде, напал огромный аллигатор

В американском штате Флорида на женщину, купавшуюся в воде вместе с друзьями, неожиданно напал аллигатор. Происшествие случилось на реке Силвер-Ривер, и её жизнь удалось спасти благодаря оперативным действиям лодочника, случайно оказавшегося неподалёку.

Инцидент произошёл в субботу на реке к югу от города Гейнсвилл. Когда женщина плавала вместе с группой людей, к ним приблизился огромный аллигатор.

Женщина попыталась отогнать хищника с помощью весла. Однако аллигатор мгновенно вцепился в её правую руку и утащил женщину под воду.

В этот момент находившийся неподалёку лодочник Джон Гамаш услышал крики женщины. Когда он прибыл на место происшествия, аллигатор уже отпустил её, однако пострадавшая получила тяжёлые травмы.

По словам Гамаша, травмы женщины были очень серьёзными. Он немедленно приступил к действиям, использовал верёвку в качестве временной повязки и вытащил пострадавшую в свою лодку.

После этого лодочник доставил женщину и её спутников на берег, обеспечив оказание им скорой медицинской помощи. Оперативные действия сыграли важную роль в спасении жизни пострадавшей.

В настоящее время женщину выписали из больницы, и она восстанавливается дома.

Позже специалистам также удалось установить напавшего аллигатора. Выяснилось, что его длина составляет около 2,95 метра. После поимки хищника Силвер-Ривер вновь открыли для посетителей.