В Казахстане выявили попытку женщины продать еще не родившегося ребенка

Казахстана Прокуратура Павлодарской области 12 августа 2026 года сообщила об уголовном деле в отношении женщины 2002 года рождения, проживающей в городе Туркестане.

Как стало известно, из-за материальных трудностей женщина решила продать еще не родившегося ребенка уже во время беременности. С этой целью она разместила объявление в одной из групп социальной сети «ВКонтакте», посвященных усыновлению детей. В результате был найден покупатель, и стороны договорились о продаже младенца за 800 тысяч тенге.

28 марта 2026 года женщина родила здоровую девочку в перинатальном центре №1 Павлодарской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, проведенных под координацией прокуратуры, незаконная деятельность женщины была задокументирована. В рамках оперативного мероприятия лицу, выступавшему в роли покупателя, передали деньги с заранее зафиксированными серийными номерами.

31 марта в одной из квартир Павлодара женщина передала покупателю новорожденного ребенка вместе с его медицинскими документами. Взамен она получила 100 тысяч тенге.

Согласно приговору специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Павлодара, женщина признана виновной в торговле несовершеннолетними по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Однако на основании статьи 74 Уголовного кодекса Казахстана исполнение наказания отсрочено на 5 лет. Такая мера может применяться в отношении беременных женщин, а также женщин, имеющих несовершеннолетних детей или фактически воспитывающих их.