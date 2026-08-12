Создан уникальный стимпанк-компьютер, работающий на двигателе Стирлинга

Создан необычный микрокомпьютер, полностью автономный и совершенно не нуждающийся в электросети или аккумуляторах. По данным иксбт.ком, пользователю Reddit с ником ПикентКоде удалось собрать уникальное устройство в стиле стимпанк, которое по дизайну и принципу работы стало настоящим инженерным чудом. Этот проект представляет собой не только пример технического творчества, но и интересный способ использования альтернативных источников энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком

Основой этого необычного устройства стал миниатюрный двигатель Стирлинга, преобразующий разницу температур в механическое движение, а затем с помощью генератора — в электрическую энергию. По словам автора проекта, на проектирование и сборку уникального компьютера ушёл примерно месяц. Все работы начались с моделирования в Блендер, а завершились подключением системы к прочному деревянному корпусу.

Стиль стимпанк и инженерные решения

Внешний вид устройства также заслуживает отдельного внимания. На боковых панелях деревянного корпуса лазером изящно выгравированы портрет Роберта Стирлинга и схема его оригинального двигателя, созданного в 1816 году. Электронные компоненты и клавиши напечатаны на 3Д-принтере, а декоративные трубки, придающие дизайну особый шарм, изготовлены из старого душевого шланга.

Техническое оснащение внутренней части устройства также отличается компактностью. Его управление основано на микроконтроллере ЭСП32 К3. Компьютер оснащён монохромным ОЛЭД-дисплеем диагональю 2,42 дюйма с разрешением 128 кс 64 пикселя и клавиатурой с 16 кнопками. Напряжение, вырабатываемое генератором, стабилизируется с помощью конденсаторов, а процесс контролируется аналоговым вольтметром.

Нехватка энергии и возможности

Главной сложностью при реализации проекта стала крайне низкая мощность двигателя Стирлинга. По данным источника, двигатель вырабатывает всего 150 мВт. Поэтому автору пришлось пойти на ряд ограничений, чтобы обеспечить экономию энергии:

Модули Wi-Fi и Bluetooth полностью отключены

Яркость экрана значительно снижена

Частота процессора ЭСП32 ограничена до 80 MHz во время работы и до 10 MHz в режиме ожидания

Несмотря на все жёсткие ограничения, миниатюрный компьютер полностью работоспособен. На нём успешно работает виртуальная машина ЧИП-8, запускающая такие игры, как Тетрис, Снаке и Понг. Кроме того, устройство оснащено специальным редактором кода, позволяющим пользователю вводить собственные программы и запускать их непосредственно на этом необычном гаджете.