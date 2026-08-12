Создан уникальный стимпанк-компьютер, работающий на двигателе Стирлинга
Создан необычный микрокомпьютер, полностью автономный и совершенно не нуждающийся в электросети или аккумуляторах. По данным иксбт.ком, пользователю Reddit с ником ПикентКоде удалось собрать уникальное устройство в стиле стимпанк, которое по дизайну и принципу работы стало настоящим инженерным чудом. Этот проект представляет собой не только пример технического творчества, но и интересный способ использования альтернативных источников энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком
Основой этого необычного устройства стал миниатюрный двигатель Стирлинга, преобразующий разницу температур в механическое движение, а затем с помощью генератора — в электрическую энергию. По словам автора проекта, на проектирование и сборку уникального компьютера ушёл примерно месяц. Все работы начались с моделирования в Блендер, а завершились подключением системы к прочному деревянному корпусу.
Стиль стимпанк и инженерные решенияВнешний вид устройства также заслуживает отдельного внимания. На боковых панелях деревянного корпуса лазером изящно выгравированы портрет Роберта Стирлинга и схема его оригинального двигателя, созданного в 1816 году. Электронные компоненты и клавиши напечатаны на 3Д-принтере, а декоративные трубки, придающие дизайну особый шарм, изготовлены из старого душевого шланга.
Техническое оснащение внутренней части устройства также отличается компактностью. Его управление основано на микроконтроллере ЭСП32 К3. Компьютер оснащён монохромным ОЛЭД-дисплеем диагональю 2,42 дюйма с разрешением 128 кс 64 пикселя и клавиатурой с 16 кнопками. Напряжение, вырабатываемое генератором, стабилизируется с помощью конденсаторов, а процесс контролируется аналоговым вольтметром.
Нехватка энергии и возможностиГлавной сложностью при реализации проекта стала крайне низкая мощность двигателя Стирлинга. По данным источника, двигатель вырабатывает всего 150 мВт. Поэтому автору пришлось пойти на ряд ограничений, чтобы обеспечить экономию энергии:
- Модули Wi-Fi и Bluetooth полностью отключены
- Яркость экрана значительно снижена
- Частота процессора ЭСП32 ограничена до 80 MHz во время работы и до 10 MHz в режиме ожидания
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