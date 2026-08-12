GeForce RTX 5090 подорожала на 135% относительно официальной цены

На мировом рынке компьютерных технологий цены на флагманские видеокарты резко отличаются от официальных показателей. По данным иксбт.ком, хотя компания NVIDIA сохраняет первоначальные цены на свои графические чипы нового поколения, фактическая рыночная стоимость в несколько раз превышает эти значения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время технологический гигант продолжает указывать на своем официальном сайте цены в размере 300 долларов за GeForce RTX 5060, 550 долларов за RTX 5070, 1000 долларов за RTX 5080 и 2000 долларов за самую мощную модель RTX 5090. Однако для потребителей покупка этих устройств по указанной стоимости фактически стала невозможной.

Реальные цены на рынке и темпы роста

За последние два месяца средняя рыночная стоимость графических процессоров заметно выросла. В частности, версия RTX 5060 Ти с 8 GB продается минимум за 430 долларов вместо рекомендованных 380 долларов. Цена варианта этой модели с 16 GB за короткое время увеличилась с 570 до 805 долларов.

Модели среднего и высокого сегментов также не стали исключением. В частности, цена RTX 5070 Ти сохраняется на уровне около 1100 долларов, а модель RTX 5080 оценивается примерно в 1500 долларов. Наибольшая разница наблюдается у флагмана — самого мощного представителя линейки.

Цена самой дешевой видеокарты RTX 5090 на рынке начинается от 4100 долларов, причем зачастую такие устройства отсутствуют в продаже. За последние два месяца ее стоимость выросла еще на 400 долларов и достигла 4700 долларов. Это на целых 135 процентов выше официальной цены, установленной производителем.

Позиция NVIDIA и исключительные случаи

Несмотря на столь резкий рост цен на рынке и огромную разницу между официальной и реальной стоимостью, компания NVIDIA официально не объявляла о повышении цен и продолжает указывать на своих ресурсах прежние значения.

В то же время во время недавно прошедшего мероприятия КуакеКон 2026 компания продавала модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Фундерс Эдитион именно по рекомендованным ценам. Однако количество продукции было крайне ограниченным.

Интересно, что некоторые покупатели подсчитали: стоимость авиаперелета по территории США, покупки RTX 5090 на мероприятии и обратной дороги обходится дешевле, чем приобретение продукта в местном розничном магазине. Это наглядно показывает, в какое сложное положение потребителей ставят искусственный дефицит на рынке и ценовая политика.