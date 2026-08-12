Арне Слот объяснил, почему отказался возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прояснил своё будущее, подтвердив, что отклонил предложение возглавить сборную Нидерландов. Специалист не работал с тех пор, как покинул «Энфилд» в мае прошлого года, и считался главным претендентом на пост после отставки Роналда Кумана. По данным Воетбал Интернатионал, несмотря на переговоры с Королевским футбольным союзом Нидерландов (КНВБ), тренер добровольно вышел из процесса. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на статус главного кандидата, 47-летний тренер заявил, что предпочитает ежедневный тренировочный процесс в клубном футболе работе на международном уровне. По его словам, сейчас его амбиции связаны с ежедневной работой с футболистами на поле, тогда как в сборных такой возможности нет.

Клубный футбол — приоритет

Арне Слот категорически отверг слухи о финансовых разногласиях, особо подчеркнув, что переговоры с КНВБ проходили очень профессионально. Он заявил, что относится к национальной команде с огромным уважением, однако на данном этапе хочет работать только на клубном уровне. По мнению тренера, клубный футбол ещё может многое ему дать, хотя со временем возглавить главную команду своей страны будет честью для любого специалиста.

Напомним, карьера Арне Слота в «Ливерпуле» завершилась через год после того, как он привёл команду к чемпионству. В последнем сезоне Английской Премьер-лиги клуб занял пятое место. Кроме того, тактические разногласия внутри команды и публичная критика со стороны Мохамеда Салаха вынудили руководство провести внутреннее расследование и отправить тренера в отставку.