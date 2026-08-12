Сколько средств было потрачено на услуги красоты в Казахстане?

·42·Мир
Сколько средств было потрачено на услуги красоты в Казахстане?

В Казахстане в 2025 году объём услуг в сфере красоты составил 127,3 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны.

Наибольшая доля пришлась на парикмахерские услуги. В прошлом году их объём составил 67,5 млрд тенге, увеличившись на 5,3 процента по сравнению с 2024 годом.

Объём косметологических услуг, включая маникюр и педикюр, составил 7,5 млрд тенге.

Кроме того, объём прочих услуг салонов красоты, включая услуги по уходу за волосами, достиг 52,3 млрд тенге.

По данным Национального бюро статистики, сфера услуг красоты развивается не только в городах, но и в сельской местности.

В частности, в 2025 году объём парикмахерских услуг в сельской местности вырос на 4,2 процента по сравнению с 2024 годом и составил 34,3 млрд тенге.

Кроме того, объём прочих услуг салонов красоты в сельской местности составил 1,9 млрд тенге, а косметологических услуг — 814,9 млн тенге.

КазахстанБюро национальной статистики
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