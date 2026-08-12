В Китае установили крупнейший в мире ротор гидротурбины

·36·Технологии
В Китае установили крупнейший в мире ротор гидротурбины

На строящейся в Китае Чжалинской гидроэлектростанции успешно завершён монтаж крупнейшего в мире ротора гидротурбины. По данным иксбт.ком, этот проект считается одним из самых сложных инженерных комплексов в мире, где применяются импульсные гидроагрегаты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Диаметр установленного гигантского ротора составляет 9,285 метра, высота — 3,487 метра, а общий вес достигает 840 тонн. По оценкам специалистов, это примерно равно весу 560 легковых автомобилей.

Инженерные решения в сложных горных условиях

Гидроэлектростанция строится в горном ущелье на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Из-за экстремально холодной погоды, нехватки кислорода и ограниченного пространства доставить крупногабаритные детали в собранном виде было невозможно.

Поэтому инженеры применили сложную логистическую схему: детали доставляли на плато по частям, а затем собирали и сваривали непосредственно на строительной площадке. При монтаже ротора требовалась миллиметровая точность, поскольку даже небольшое отклонение могло впоследствии вызвать сильную вибрацию оборудования.

Мощность проекта и экологическое значение

Чжалинская ГЭС станет важным опорным объектом масштабной китайской программы передачи электроэнергии из Тибета. На станции установят два импульсных гидроагрегата мощностью 500 МВ каждый — это оборудование такого типа впервые применяется в стране.

В отличие от обычных гидротурбин, импульсные установки предназначены для работы при очень большом перепаде высот. Расчётный напор воды на Чжалинской станции достигает 671 метра, а поток воды непосредственно воздействует на рабочее колесо.

После выхода станции на полную мощность она сможет ежегодно вырабатывать почти 4 млрд кВ·соат электроэнергии. Это позволит ежегодно экономить около 1,3 млн тонн условного угля и предотвращать выброс в атмосферу 3,42 млн тонн углекислого газа.

ГидротурбинаКитайЧжалинская ГЭСИнженерияЭкология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Космический корабль Starship сможет перевозить 10 миллионов тонн грузов в годКосмический корабль Starship сможет перевозить 10 миллионов тонн грузов в годСегодня, 13:52GeForce RTX 5090 подорожала на 135% относительно официальной ценыGeForce RTX 5090 подорожала на 135% относительно официальной ценыСегодня, 12:59Создан уникальный стимпанк-компьютер, работающий на двигателе СтирлингаСоздан уникальный стимпанк-компьютер, работающий на двигателе СтирлингаСегодня, 12:30США и еще 38 стран потребовали заранее предупреждать о ракетных пускахСША и еще 38 стран потребовали заранее предупреждать о ракетных пускахСегодня, 11:57Флагман Redmi К100 Pro Max представлен с огромной батареей и мощным процессоромФлагман Redmi К100 Pro Max представлен с огромной батареей и мощным процессоромСегодня, 10:54Индийский стартап Юлу привлёк 93 млн долларов для расширения парка электровелосипедовИндийский стартап Юлу привлёк 93 млн долларов для расширения парка электровелосипедовСегодня, 09:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей