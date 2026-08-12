В Китае установили крупнейший в мире ротор гидротурбины

На строящейся в Китае Чжалинской гидроэлектростанции успешно завершён монтаж крупнейшего в мире ротора гидротурбины. По данным иксбт.ком, этот проект считается одним из самых сложных инженерных комплексов в мире, где применяются импульсные гидроагрегаты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Диаметр установленного гигантского ротора составляет 9,285 метра, высота — 3,487 метра, а общий вес достигает 840 тонн. По оценкам специалистов, это примерно равно весу 560 легковых автомобилей.

Инженерные решения в сложных горных условиях

Гидроэлектростанция строится в горном ущелье на высоте почти 3000 метров над уровнем моря. Из-за экстремально холодной погоды, нехватки кислорода и ограниченного пространства доставить крупногабаритные детали в собранном виде было невозможно.

Поэтому инженеры применили сложную логистическую схему: детали доставляли на плато по частям, а затем собирали и сваривали непосредственно на строительной площадке. При монтаже ротора требовалась миллиметровая точность, поскольку даже небольшое отклонение могло впоследствии вызвать сильную вибрацию оборудования.

Мощность проекта и экологическое значение

Чжалинская ГЭС станет важным опорным объектом масштабной китайской программы передачи электроэнергии из Тибета. На станции установят два импульсных гидроагрегата мощностью 500 МВ каждый — это оборудование такого типа впервые применяется в стране.

В отличие от обычных гидротурбин, импульсные установки предназначены для работы при очень большом перепаде высот. Расчётный напор воды на Чжалинской станции достигает 671 метра, а поток воды непосредственно воздействует на рабочее колесо.

После выхода станции на полную мощность она сможет ежегодно вырабатывать почти 4 млрд кВ·соат электроэнергии. Это позволит ежегодно экономить около 1,3 млн тонн условного угля и предотвращать выброс в атмосферу 3,42 млн тонн углекислого газа.