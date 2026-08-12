Рио Фердинанд призвал Манчестер Юнайтед оформить трансфер Майлса Льюиса-Скелли

·25·Спорт
Рио Фердинанд призвал Манчестер Юнайтед оформить трансфер Майлса Льюиса-Скелли

Молодой талант сборной Англии и «Арсенала» Майлс Льюис-Скелли остается в центре внимания в летнее трансферное окно. По информации издания Метро, лондонский клуб предложил своего 19-летнего воспитанника другим конкурирующим командам Англии. На фоне жарких обсуждений в футбольном мире серьезный интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщает Goal.com.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в эфире своего ЁуТубе-канала заявил, что «красным дьяволам» следует немедленно активизироваться и осуществить этот трансфер. По его мнению, руководство клуба должно сразу открыть кошелек и не жалеть от 60 до 70 миллионов фунтов стерлингов, требуемых за талантливого футболиста.

Успешный сезон Майлса Льюиса-Скелли

19-летний футболист столкнулся с определенными трудностями в начале сезона-2025/26 и испытывал проблемы с попаданием в основной состав. Однако в решающий момент — в матчах на финише сезона — он смог проявить себя в команде под руководством Микеля Артеты. Майлс оправдал доверие главного тренера и сумел закрепиться в стартовом составе.

Молодой талант сыграл важную роль в завоевании «Арсеналом» чемпионского титула Английской Премьер-лиги по итогам сезона и выходе в финал Лиги чемпионов. Несмотря на успешные выступления в составе лондонцев, сообщается, что клуб не против продать молодого игрока, чтобы осуществить другие трансферы. В частности, переход полузащитника «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса за 75 миллионов фунтов ускорил этот процесс.

Тактический анализ Рио Фердинанда

По мнению Рио Фердинанда, Льюис-Скелли способен принести пользу любой команде, поскольку может играть не только в центре поля, но и на позиции крайнего защитника. В частности, в составе «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу провел прошлый сезон без травм и принял участие во многих матчах, однако команде по-прежнему не хватает достойного профильного дублера на левом фланге обороны.

Фердинанд отметил, что если футболист доступен по такой цене, «Манчестер Юнайтед» обязан действовать без промедления. «Если бы я сейчас был в “Манчестер Юнайтед”, то сразу нажал бы зеленую кнопку и купил его», — заявил бывший защитник. В настоящее время футбольная общественность внимательно следит за решением руководства «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по этому трансферу.

Рио ФердинандМанчестер ЮнайтедАрсеналМайлс Льюис-СкеллиПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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