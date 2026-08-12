Национальный автомобильный музей Великобритании ищет новое место

Знаменитый Национальный автомобильный музей Великобритании готовится переехать на новое место после 60 лет работы в поместье Бьюли в графстве Хэмпшир. По данным иксбт.ком, Фонд Национального автомобильного музея объявил, что не будет продлевать договор аренды, срок которого истекает в ближайшие годы, и начал поиск нового помещения для уникальной коллекции. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Основанный в 1970 году на базе небольшой коллекции, которой управлял владелец поместья лорд Монтегю, фонд подчеркнул, что этот шаг является частью долгосрочной стратегии по обеспечению будущего музея. Новые планы предусматривают привлечение нового поколения автолюбителей и сохранение исторической коллекции для будущих поколений.

Стратегия на будущее и новые возможности

Фонд и семья Монтегю долгое время обсуждали инвестиции и планы реконструкции. Однако после всех переговоров стороны пришли к выводу, что перенос коллекции в другое место будет оптимальным решением. Ожидается, что новая площадка позволит музею представить автомобильное наследие шире, чем когда-либо прежде.

Кроме того, на новом месте планируется открыть центр подготовки учеников по традиционным инженерным специальностям. В настоящее время коллекция музея насчитывает около 285 различных транспортных средств. Однако некоторые из них останутся в поместье Бьюли, поскольку лорд Монтегю отметил, что эти автомобили являются ключевой частью идентичности территории и повышают её туристическую привлекательность.

Судьба уникальных экспонатов

Переезд означает, что музей освободит специальное здание, которое занимал с 1972 года. Это здание также было известно монорельсовой дорогой, позволявшей посетителям осматривать коллекцию сверху.

В коллекции музея представлены самые старые в мире моторные экипажи, автомобили, установившие рекорды скорости, легенды Формулы-1, а также машины из различных фильмов и телесериалов. В частности, выставка Ворлд оф Топ Геар, где демонстрировались знаменитые транспортные средства из шоу BBC 2009–2024 годов, приняла более пяти миллионов посетителей.