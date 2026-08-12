Утверждается, что данные 15 миллионов граждан Казахстана выложили в даркнет

·35·Мир
Утверждается, что данные 15 миллионов граждан Казахстана выложили в даркнет

12 августа 2026 года в Телеграм-канале Маш появилось сообщение о том, что персональные данные 15 миллионов граждан Казахстана выставлены на продажу в даркнете.

Согласно сообщению, эти данные охватывают почти три четверти населения Казахстана. Пользователь, действующий в даркнете под псевдонимом шймзз13, утверждает, что получил эту базу данных, взломав государственную систему электронного правительства еГов.

По имеющейся информации, в файле размером 2,7 гигабайта содержится 47 миллионов строк данных. Утверждается, что в нём есть паспортные данные граждан, номера телефонов, адреса электронной почты, места работы, копии документов и пароли.

Продавец оценил эту базу данных в 0,5 биткоина, то есть примерно в 32 тысячи долларов.

Однако Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявило, что эти сведения пока не подтверждены. В ведомстве сообщили, что совместно с соответствующими службами проводят техническую проверку распространённых данных. В частности, анализируются образцы, приведённые в объявлении, и устанавливается источник их происхождения.

По словам представителей министерства, на данный момент отсутствуют доказательства того, что информационные системы еГов были взломаны или что эта база данных непосредственно получена из еГов.

Кроме того, ведомство обратило внимание на то, что некоторые сведения из распространённого сообщения не соответствуют структуре и формату данных в системе электронного правительства. В частности, отмечается, что в системе еГов сканированные копии паспортов не хранятся в заявленном виде, а цифровые документы имеют другой формат.

В министерстве подчеркнули, что утверждение пользователя даркнета о получении базы данных в результате взлома еГов само по себе не может служить доказательством взлома системы.

В настоящее время техническая проверка продолжается. Ожидается, что по её итогам будет предоставлена дополнительная информация.

Министерство рекомендовало гражданам Казахстана соблюдать правила цифровой безопасности. В частности, граждан призвали не передавать посторонним СМС-коды, пароли и данные электронной цифровой подписи, не открывать подозрительные ссылки, а также не использовать один и тот же пароль в разных сервисах.

КазахстанTelegramMasheGov
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сколько средств было потрачено на услуги красоты в Казахстане?Сколько средств было потрачено на услуги красоты в Казахстане?Сегодня, 13:25В Казахстане выявили попытку женщины продать еще не родившегося ребенкаВ Казахстане выявили попытку женщины продать еще не родившегося ребенкаСегодня, 12:53Двое детей оказались заперты в горящем домеДвое детей оказались заперты в горящем домеСегодня, 12:41Использование умных очков в зданиях судов запрещеноИспользование умных очков в зданиях судов запрещеноСегодня, 12:26Вековая вражда Гвардиола и Мурино: закулисные тайны сериала NetflixВековая вражда Гвардиола и Мурино: закулисные тайны сериала NetflixСегодня, 12:15На женщину, плававшую в воде, напал огромный аллигаторНа женщину, плававшую в воде, напал огромный аллигаторСегодня, 12:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов