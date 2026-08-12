Утверждается, что данные 15 миллионов граждан Казахстана выложили в даркнет

12 августа 2026 года в Телеграм-канале Маш появилось сообщение о том, что персональные данные 15 миллионов граждан Казахстана выставлены на продажу в даркнете.

Согласно сообщению, эти данные охватывают почти три четверти населения Казахстана. Пользователь, действующий в даркнете под псевдонимом шймзз13, утверждает, что получил эту базу данных, взломав государственную систему электронного правительства еГов.

По имеющейся информации, в файле размером 2,7 гигабайта содержится 47 миллионов строк данных. Утверждается, что в нём есть паспортные данные граждан, номера телефонов, адреса электронной почты, места работы, копии документов и пароли.

Продавец оценил эту базу данных в 0,5 биткоина, то есть примерно в 32 тысячи долларов.

Однако Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявило, что эти сведения пока не подтверждены. В ведомстве сообщили, что совместно с соответствующими службами проводят техническую проверку распространённых данных. В частности, анализируются образцы, приведённые в объявлении, и устанавливается источник их происхождения.

По словам представителей министерства, на данный момент отсутствуют доказательства того, что информационные системы еГов были взломаны или что эта база данных непосредственно получена из еГов.

Кроме того, ведомство обратило внимание на то, что некоторые сведения из распространённого сообщения не соответствуют структуре и формату данных в системе электронного правительства. В частности, отмечается, что в системе еГов сканированные копии паспортов не хранятся в заявленном виде, а цифровые документы имеют другой формат.

В министерстве подчеркнули, что утверждение пользователя даркнета о получении базы данных в результате взлома еГов само по себе не может служить доказательством взлома системы.

В настоящее время техническая проверка продолжается. Ожидается, что по её итогам будет предоставлена дополнительная информация.

Министерство рекомендовало гражданам Казахстана соблюдать правила цифровой безопасности. В частности, граждан призвали не передавать посторонним СМС-коды, пароли и данные электронной цифровой подписи, не открывать подозрительные ссылки, а также не использовать один и тот же пароль в разных сервисах.