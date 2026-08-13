У 8-дневного младенца удалили опухоль размером с яблоко с ноги

В Кыргызстане у новорождённого младенца обнаружили крупную опухоль, которую удалили в ходе сложной хирургической операции. Всего 8-дневный младенец родился с врождённой опухолью, и врачи приняли решение незамедлительно прооперировать его.

Операция успешно прошла в Национальном центре охраны материнства и детства Кыргызстана. Специалисты удалили с ноги младенца опухоль размером с яблоко.

Об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии и гематологии центра Султан Стамбеков, передаёт Akipress.

По словам врача, некоторые опухоли имеют врождённый характер и могут быть выявлены ещё во время беременности или в первые дни после рождения ребёнка. Особенно у новорождённых такие случаи требуют оперативного, точного и осторожного медицинского подхода.

В операции приняли участие детские и неонатальные хирурги. Специалисты провели процедуру с особой осторожностью, учитывая, что младенцу было всего 8 дней, его организм крайне уязвим, а риск осложнений, связанных с хирургическим вмешательством, был высоким.

По словам Стамбекова, детская онкология не ограничивается только химиотерапией. В этом направлении важное значение имеет взаимодействие целого ряда медицинских областей, таких как хирургия, интенсивная терапия, анестезиология, неонатология и современная диагностика.

Врач оценил этот случай как серьёзное испытание для младенца.

«Всего 8 дней — и это уже большая борьба за жизнь», — написал Султан Стамбеков.

Успешное завершение сложной операции стало важным шагом для здоровья младенца.