В семье Темурходжи Абдухоликова произошла тяжелая утрата
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Сообщается, что сын Темурходжи Абдухоликова безвременно скончался. Об этом сообщил Чампионат.асиа.
Коллектив Zamin.уз выражает глубокие соболезнования Темурходже Абдухоликову, его семье и близким в связи с этой тяжелой утратой.
Перед таким горем слова бессильны. Пусть душа усопшего упокоится с миром, а его загробная жизнь будет светлой. Желаем близким терпения и стойкости.
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