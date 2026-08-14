В семье Темурходжи Абдухоликова произошла тяжелая утрата

Сообщается, что сын Темурходжи Абдухоликова безвременно скончался. Об этом сообщил Чампионат.асиа.

Коллектив Zamin.уз выражает глубокие соболезнования Темурходже Абдухоликову, его семье и близким в связи с этой тяжелой утратой.

Перед таким горем слова бессильны. Пусть душа усопшего упокоится с миром, а его загробная жизнь будет светлой. Желаем близким терпения и стойкости.