Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқда

·15·Авто
Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқда
Қисқача

Буюк Британия ҳукумати 2027–2035-йилларга мўлжалланган нолинчи эмиссияли автомобиллар савдоси бўйича мажбурий мақсадларни юмшатиш имкониятини ўрганиш учун олти ҳафталик текширув бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Жараён автомобил ишлаб чиқарувчилар дуч келаётган молиявий босимни камайтириш ва иш ўринларини сақлаб қолишга қаратилган бўлиб, унда автоконсернлар, соҳа мутахассислари ва бошқа манфаатдор томонлар қатнашади.

Буюк Британия ҳукумати 2027–2035-йилларга мўлжалланган нолинчи эмиссияли автомобиллар (ЗEV) савдоси бўйича мажбурий мақсадларни юмшатиш масаласини кўриб чиқиш учун махсус текширув жараёнини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Ушбу муҳим қадам автомобил ишлаб чиқарувчилар дуч келаётган молиявий босимни камайтириш ва мамлакатдаги иш ўринларини сақлаб қолишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Олти ҳафта давом этиши режалаштирилаётган мазкур муҳокама жараёнида автоконцернлар, соҳа мутахассислари ва бошқа манфаатдор томонлар иштирок этиши кутилмоқда. Ҳукумат доираларида ЗEV мандатининг қатъий талаблари брендларнинг бозордаги барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши ва иш ўринларини хавф остига қўйиши мумкинлигидан хавотирлар мавжуд.

Қатъий режалар ва бозор реалти

2024-йилда жорий этилган ЗEV мандатига кўра, электромобиллар савдоси улуши ўша йили 22 фоизни ташкил этиши керак эди. Ушбу кўрсаткич 2025-йилда 28 фоизга, жорий йилда эса 33 фоизга етди. Келгуси йил учун белгиланган 38 фоизлик марра эса ушбу текширув таъсир кўрсатиши мумкин бўлган илк босқич ҳисобланади.

Шундан сўнг кўрсаткичлар кескин ошиб, 2028-йилда 52 фоизга, 2029-йилда 66 фоизга ва 2030-йилда 80 фоизга етиши белгиланган. Амалдаги режа бўйича 2035-йилга бориб барча янги сотиладиган автомобиллар тўлиқ нолинчи эмиссияли бўлиши лозим. Бироқ автоиндустрия вакиллари бу марраларга белгиланган муддатда эришиб бўлмаслигини таъкидлаб келишмоқда.

Саноатнинг муносабати ва янги шарт-шароитлар

Автомобил ишлаб чиқарувчилар жамияти ва савдогарлари уюшмаси маълумотларига кўра, электромобиллар савдоси ўтган йилнинг июль ойига нисбатан 44,5 фоизга ошган бўлса-да, жорий йилдаги умумий кўрсаткич талаб қилинган ҳар учта машинадан биттаси эмас, балки ҳали ҳам тўрттадан бирини ташкил этмоқда. Бу эса жорий сиёсатни қайта кўриб чиқиш заруриятини юзага келтирмоқда.

Аввалроқ ЗEV мандати бўйича ўтказилган биринчи текширув натижасида нолинчи стандартга мос келмайдиган автомобиллар учун жарималар 15 000 фунт стерлингдан 12 000 фунт стерлинггача камайтирилган эди. Шунингдек, гибрид автомобилларни 2030-йилдан 2035-йилгача сотишга рухсат бериш тасдиқланган, кам ҳажмда ишлаб чиқарувчиларга эса қўшимча имтиёзлар тақдим этилганди.

Ҳукумат ушбу янги текширув якунида барча вариантлар стол устида қолишини, яни кичик ўзгаришлар қилиниши ёки умуман ҳеч қандай ўзгариш киритилмаслиги ҳам мумкинлигини билдирди. Шунга қарамай, мазкур ташаббус анъанавий автоишлаб чиқарувчилар томонидан мамнуният билан кутиб олиниши кутилмоқда, чунки улар ўз позицияларини ҳимоя қилиш имкониятига эга бўладилар.

ЭлектромобилларАвтомобилсозликЗEVмандатиБуюкБританияАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 18:04BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин