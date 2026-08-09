Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқди

·38·Авто
Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқди
Қисқача

Эасее Сун Рун лойиҳаси доирасида Renault 4 Плеин Суд электромобилини фақат қуёш панеллари қуввати билан Буюк Британия бўйлаб олиб ўтиш сафари об-ҳаво ўзгариши ва қалин туман сабаб мураккаб бошланди. Сафарнинг Корнуолл графлигидаги органик музқаймоқ ишлаб чиқариш фермасида белгиланган бошланиш нуқтасида денгиз тумани қуёш нурларини тўсиб, панеллар ишлаб чиқараётган энергияни минимал даражага туширди.

Буюк Британия бўйлаб қуёш энергияси ёрдамида ҳаракатланувчи илк электромобил сафари мураккаб синовлар билан бошланди. Эасее Сун Рун деб номланган ушбу лойиҳа доирасида Renault 4 Плеин Суд автомобилини фақат қуёш панеллари қуввати эвазига мамлакат узунлиги бўйлаб ҳайдаб ўтиш режалаштирилган эди. Бироқ об-ҳавонинг кутилмаганда ўзгариши ва қалин туман қатламининг тушиши дастлабки режаларга жиддий таъсир кўрсатди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, илк уриниш Корнуолл графлигидаги органик музқаймоқ ишлаб чиқариш фермаси ҳудудидан бошланиши керак эди. Айнан шу ерда ўрнатилган қуёш панеллари тизими электромобил аккумуляторини қувватлаши лозим эди. Бироқ ҳудудни қоплаб олган қуюқ денгиз тумани қуёш нурларининг панелларга тушишини кескин чеклаб қўйди.

Об-ҳаво шароити ва энергия танқислиги

Мутахассислар кузатув мониторида панеллар ишлаб чиқаётган энергия миқдори минимал даражага тушиб қолганини қайд этишди. Режалаштирилган қувват узатиш жараёни тўхтаб қолиш хавфи остида қолди, чунки қуёш панеллари тўғридан-тўғри қуёш нурисиз зарурий ток миқдорини ҳосил қила олмайди. Ушбу ҳолат қайта тикланувчи энергия манбаларининг об-ҳаво инжиқликларига қанчалик боғлиқлигини яққол кўрсатиб берди.

Шунга қарамай, лойиҳа ташкилотчилари дуч келинган қийинчиликларга таслим бўлмасдан, сафарни муваффақиятли якунлаш учун қулай фурсатни кутишмоқда. Renault 4 Плеин Суд классик модели асосида яратилган замонавий электромобил муқобил энергия имкониятларини амалда синовдан ўтказиш учун махсус тайёрланган. Мутахассислар қуёш батареялари ёрдамида бундай масофани босиб ўтиш транспорт воситалари тарихида муҳим қадам бўлишини таъкидлашмоқда.

Renault 4Электр транспортҚуёш энергиясиАвтомобил янгиликлариБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиGeely Preface ТКР спорт седанининг техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 03:23Mazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаMazda флагман кроссоверлари АҚШда харидорларни йўқотмоқдаКеча, 15:56Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиАирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилдиКеча, 12:51Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиПариж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиКеча, 10:21Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКлемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратди08.08, 21:51BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиBMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошлади08.08, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади