Renault 4 электромобили қуёш энергиясида Буюк Британия бўйлаб сафарга чиқди
Эасее Сун Рун лойиҳаси доирасида Renault 4 Плеин Суд электромобилини фақат қуёш панеллари қуввати билан Буюк Британия бўйлаб олиб ўтиш сафари об-ҳаво ўзгариши ва қалин туман сабаб мураккаб бошланди. Сафарнинг Корнуолл графлигидаги органик музқаймоқ ишлаб чиқариш фермасида белгиланган бошланиш нуқтасида денгиз тумани қуёш нурларини тўсиб, панеллар ишлаб чиқараётган энергияни минимал даражага туширди.
Буюк Британия бўйлаб қуёш энергияси ёрдамида ҳаракатланувчи илк электромобил сафари мураккаб синовлар билан бошланди. Эасее Сун Рун деб номланган ушбу лойиҳа доирасида Renault 4 Плеин Суд автомобилини фақат қуёш панеллари қуввати эвазига мамлакат узунлиги бўйлаб ҳайдаб ўтиш режалаштирилган эди. Бироқ об-ҳавонинг кутилмаганда ўзгариши ва қалин туман қатламининг тушиши дастлабки режаларга жиддий таъсир кўрсатди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, илк уриниш Корнуолл графлигидаги органик музқаймоқ ишлаб чиқариш фермаси ҳудудидан бошланиши керак эди. Айнан шу ерда ўрнатилган қуёш панеллари тизими электромобил аккумуляторини қувватлаши лозим эди. Бироқ ҳудудни қоплаб олган қуюқ денгиз тумани қуёш нурларининг панелларга тушишини кескин чеклаб қўйди.
Об-ҳаво шароити ва энергия танқислигиМутахассислар кузатув мониторида панеллар ишлаб чиқаётган энергия миқдори минимал даражага тушиб қолганини қайд этишди. Режалаштирилган қувват узатиш жараёни тўхтаб қолиш хавфи остида қолди, чунки қуёш панеллари тўғридан-тўғри қуёш нурисиз зарурий ток миқдорини ҳосил қила олмайди. Ушбу ҳолат қайта тикланувчи энергия манбаларининг об-ҳаво инжиқликларига қанчалик боғлиқлигини яққол кўрсатиб берди.
Шунга қарамай, лойиҳа ташкилотчилари дуч келинган қийинчиликларга таслим бўлмасдан, сафарни муваффақиятли якунлаш учун қулай фурсатни кутишмоқда. Renault 4 Плеин Суд классик модели асосида яратилган замонавий электромобил муқобил энергия имкониятларини амалда синовдан ўтказиш учун махсус тайёрланган. Мутахассислар қуёш батареялари ёрдамида бундай масофани босиб ўтиш транспорт воситалари тарихида муҳим қадам бўлишини таъкидлашмоқда.
…