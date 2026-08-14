В Таиланде дикий слон «украл» из машины фрукты
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В районе Кхао Яй в Таиланде дикий слон удивил людей необычной «кражей» на автомобильной стоянке. Слон подошёл к одной из машин и, несмотря на попытки людей отогнать его, не отступил.
Он разбил окно автомобиля, нашёл фрукты в салоне и спокойно начал их есть. Окружающие пытались его остановить, но слон не отказался от своей «добычи».
Свидетели в шутку назвали этот случай «самой необычной кражей года». Наевшись фруктов, слон покинул место происшествия, словно ничего не произошло.
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