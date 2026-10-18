Перия коровьей мочи в Индии: религиозное верование или польза для здоровья?

·89·Мир
Перия коровьей мочи в Индии: религиозное верование или польза для здоровья?

Употребление коровьей мочи некоторыми людьми в Индии вызывает интерес у многих. Эта практика, называемая «Гаумутра», связана с некоторыми религиозными верованиями индуизма и взглядами традиционной медицины.

В индуизме корова почитается как священное животное и считается символом благополучия и жизни. Поэтому в некоторых религиозных ритуалах также используются коровье молоко, навоз и моча. А некоторые люди верят, что коровья моча очищает организм или помогает при различных заболеваниях.

Однако подобные взгляды научно в достаточной степени не подтверждены. Польза употребления коровьей мочи для здоровья не доказана надежными фактами, напротив, ее употребление может создавать риски, связанные с микробами и инфекциями.

Стоит также отметить, что питье коровьей мочи не является привычкой, присущей всему населению Индии. Эта практика встречается лишь среди некоторых людей и групп. Следовательно, в ее основе важную роль играют религиозные верования и традиционные взгляды, но это не может быть основанием считать ее полезной с медицинской точки зрения.

ГаумутраКоровья мочаИндуизмТрадиционная медицина
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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