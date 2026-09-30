Протесты против сноса 600-летней мечети в Индии: полиция применила газ и дубинки (видео)
В индийском городе Удджайн решение о сносе части древней мечети «Шахи», имеющей почти шестивековую историю, вызвало резкое массовое недовольство мусульман и кровопролитные столкновения с полицией. Как сообщает издательство «Аль-Джазира», местная администрация попыталась оправдать планы по сносу определенной части исторического памятника необходимостью расширения дороги для участников индуистского религиозного фестиваля «Симхастха Кумбх», проведение которого запланировано в городе на 2028 год.
28 сентября, как только к работе была привлечена тяжелая техника и начались работы по сносу стен мечети, сотни местных жителей вышли на улицы в знак протеста. Для разгона протестующих сотрудники полиции применили дубинки и слезоточивый газ. В результате этих столкноновений 15 человек были задержаны и возбуждено 7 уголовных дел.
«600-летнее наследие, предлог расширения дороги и слезоточивый газ»: 5 основных пунктов
Самые важные факты о столкновениях вокруг исторической мечети в Удджайне:
Под угрозой 600-летняя мечеть «Шахи»: принято решение о сносе части древнего исламского памятника в городе Удджайн;
Предлог расширения дороги ради фестиваля: официальная администрация обосновала снос как подготовку к религиозному празднику «Симхастха Кумбх» 2028 года;
Яростное столкновение 28 сентября: в момент начала работы строительной техники между полицией и протестующими мусульманами произошел жесткий конфликт;
Применение дубинок и слезоточивого газа: правоохранительные органы приняли меры по силовому разгону демонстрантов;
Массовые аресты и уголовные дела: на месте происшествия были задержаны 15 граждан и возбуждено не менее 7 официальных уголовных дел.
Классификация показателей спора вокруг мечети «Шахи» в городе Удджайн
Анализ статуса исторического памятника, требований официальных лиц и динамики протестов:
Показатели и критерии анализа
Детали ситуации и зафиксированные обстоятельства
Название и возраст исторического памятника
Мечеть «Шахи» — архитектурное наследие возрастом около 600 лет
Причина административного решения
Создание инфраструктуры для фестиваля «Симхастха Кумбх» 2028 года
Требование мусульманской общины
Сохранение неприкосновенности векового религиозного и культурного памятника
Дата возникновения столкновения
Утром 28 сентября 2026 года
Спецсредства полиции
Бамбуковые пайки (лати), щиты и слезоточивый газ
Задержанные и открытые дела
15 задержанных лиц, 7 официальных уголовных дел
Основной источник информации
Международная медиасеть «Аль-Джазира»
Геополитическая и религиозная экспертиза: почему в Индии участились случаи сноса исторических мечетей?
Выводы международных правозащитников, востоковедов и религиоведов:
«Религиозное давление под маской градостроительства»: в последние годы в различных регионах Индии участились случаи сноса десятков исторических мечетей и медресе под предлогом расширения дорог, обновления инфраструктуры или археологической переоценки; события в Удджайне являются серьезным сигналом о нарушении культурных и религиозных прав многочисленного мусульманского населения;
Опасный раскол в будущем: хотя проведение фестиваля «Симхаста Кумбх» намечено на 2028 год, столь раннее и поспешное начало работ по сносу с применением силы еще больше углубляет недоверие между местными общинами;
Ограничение законных гарантий: законы об охране исторических памятников обходятся местными властями под статьей «общественных интересов», а аресты и уголовные дела превращаются в инструмент подавления голосов местных жителей, защищающих свою религиозную собственность.
Насколько, по вашему мнению, правильно сносить 600-летние исторические и священные места ради улучшения городской инфраструктуры или проведения религиозных фестивалей? Как подобные ситуации должны оцениваться мировым сообществом и международными правозащитными организациями? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой нашумевшей ситуации в Индии со всеми!
Комментарии 0
…