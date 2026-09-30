Протесты против сноса 600-летней мечети в Индии: полиция применила газ и дубинки (видео)

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Протесты против сноса 600-летней мечети в Индии: полиция применила газ и дубинки (видео)

В индийском городе Удджайн решение о сносе части древней мечети «Шахи», имеющей почти шестивековую историю, вызвало резкое массовое недовольство мусульман и кровопролитные столкновения с полицией. Как сообщает издательство «Аль-Джазира», местная администрация попыталась оправдать планы по сносу определенной части исторического памятника необходимостью расширения дороги для участников индуистского религиозного фестиваля «Симхастха Кумбх», проведение которого запланировано в городе на 2028 год.

28 сентября, как только к работе была привлечена тяжелая техника и начались работы по сносу стен мечети, сотни местных жителей вышли на улицы в знак протеста. Для разгона протестующих сотрудники полиции применили дубинки и слезоточивый газ. В результате этих столкноновений 15 человек были задержаны и возбуждено 7 уголовных дел.

«600-летнее наследие, предлог расширения дороги и слезоточивый газ»: 5 основных пунктов

Самые важные факты о столкновениях вокруг исторической мечети в Удджайне:

  • Под угрозой 600-летняя мечеть «Шахи»: принято решение о сносе части древнего исламского памятника в городе Удджайн;

  • Предлог расширения дороги ради фестиваля: официальная администрация обосновала снос как подготовку к религиозному празднику «Симхастха Кумбх» 2028 года;

  • Яростное столкновение 28 сентября: в момент начала работы строительной техники между полицией и протестующими мусульманами произошел жесткий конфликт;

  • Применение дубинок и слезоточивого газа: правоохранительные органы приняли меры по силовому разгону демонстрантов;

  • Массовые аресты и уголовные дела: на месте происшествия были задержаны 15 граждан и возбуждено не менее 7 официальных уголовных дел.

Классификация показателей спора вокруг мечети «Шахи» в городе Удджайн

Анализ статуса исторического памятника, требований официальных лиц и динамики протестов:

Показатели и критерии анализа

Детали ситуации и зафиксированные обстоятельства

Название и возраст исторического памятника

Мечеть «Шахи» — архитектурное наследие возрастом около 600 лет

Причина административного решения

Создание инфраструктуры для фестиваля «Симхастха Кумбх» 2028 года

Требование мусульманской общины

Сохранение неприкосновенности векового религиозного и культурного памятника

Дата возникновения столкновения

Утром 28 сентября 2026 года

Спецсредства полиции

Бамбуковые пайки (лати), щиты и слезоточивый газ

Задержанные и открытые дела

15 задержанных лиц, 7 официальных уголовных дел

Основной источник информации

Международная медиасеть «Аль-Джазира»

Геополитическая и религиозная экспертиза: почему в Индии участились случаи сноса исторических мечетей?

Выводы международных правозащитников, востоковедов и религиоведов:

  • «Религиозное давление под маской градостроительства»: в последние годы в различных регионах Индии участились случаи сноса десятков исторических мечетей и медресе под предлогом расширения дорог, обновления инфраструктуры или археологической переоценки; события в Удджайне являются серьезным сигналом о нарушении культурных и религиозных прав многочисленного мусульманского населения;

  • Опасный раскол в будущем: хотя проведение фестиваля «Симхаста Кумбх» намечено на 2028 год, столь раннее и поспешное начало работ по сносу с применением силы еще больше углубляет недоверие между местными общинами;

  • Ограничение законных гарантий: законы об охране исторических памятников обходятся местными властями под статьей «общественных интересов», а аресты и уголовные дела превращаются в инструмент подавления голосов местных жителей, защищающих свою религиозную собственность.

Насколько, по вашему мнению, правильно сносить 600-летние исторические и священные места ради улучшения городской инфраструктуры или проведения религиозных фестивалей? Как подобные ситуации должны оцениваться мировым сообществом и международными правозащитными организациями? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой нашумевшей ситуации в Индии со всеми!

Удджайнмечеть Шахифестиваль Симхастха КумбхАль-Джазира
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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