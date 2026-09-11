Путин сразу по прибытии в Индию оказался в центре внимания (видео)

·5·Мир
Путин сразу по прибытии в Индию оказался в центре внимания (видео)

Визит Владимира Путина в Индию начинался как крупное политическое событие. Однако простой жест президента России сразу после выхода из самолета вызвал особый интерес у индийских СМИ и в социальных сетях. Он пожал руку бортпроводнице и коротко, но тепло пообщался с ней. Некоторые издания в Индии оценили этот момент как теплый и скромный жест.

Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели 11 сентября. Он приехал для участия в проходящем в Индии саммите БРИКС и проведения переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Однако внимание привлек простой эпизод, произошедший еще до начала официальных переговоров Путина.

Вышел из самолета и обернулся

Спустившись с трапа самолета, Путин повернулся в сторону ожидавшей его бортпроводницы.

Президент России протянул ей руку и поздоровался за руку.

Этот простой жест, длившийся всего несколько секунд, впоследствии начал распространяться в социальных сетях Индии.

Не было ни политических заявлений, ни длинных речей.

Лишь один простой жест.

Но именно этот эпизод стал одной из главных тем обсуждения визита Путина в некоторых индийских СМИ.

«Покорил сердца индийцев»

Индийское издание Тимес Нов обратило внимание на этот поступок Путина.

Издание истолковало данный простой жест как момент, оставивший у индийцев теплое впечатление о президенте России.

Отмечается, что и в социальных сетях рукопожатие Путина с бортпроводницей было оценено как искренний и скромный жест.

Индийское издание АБП Невс также осветило обсуждение этого момента в соцсетях.

Таким образом, одним из первых моментов крупного политического визита стали не официальные переговоры, а простое человеческое общение.

Зачем Путин приехал в Индию?

Визит Путина в Индию — это не просто дипломатическая поездка.

Президент России принимает участие в саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели 11–13 сентября. В его повестку дня также вошли двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

На переговорах обсуждаются вопросы сотрудничества в торговой, энергетической, оборонной и других стратегических сферах. По данным Reuters, важную роль в отношениях России и Индии играет и торговля нефтью.

А саммит БРИКС имеет еще более широкое политическое значение.

Встреча 2026 года проходит в условиях усложнения международных отношений, сохранения напряженности в отношениях между Россией и Западом, а также попыток Индии одновременно балансировать в отношениях с Россией, Китаем и западными странами.

Маленький жест на фоне большой политики

В то время как вокруг визита Путина в Индию обсуждаются крупные политические и экономические вопросы, вирусное распространение этого короткого эпизода в аэропорту показало еще кое-что.

В современной информационной среде самой тиражируемой частью крупного политического события далеко не всегда становится официальное заявление.

Иногда простой жест длительностью в несколько секунд способен привлечь внимание миллионов людей.

Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало именно таким моментом.

Путин в центре внимания еще до начала саммита

Визит президента России в Индию уже имеет огромное политическое значение.

Он провел переговоры с Нарендрой Моди, участвует во встречах в рамках БРИКС и обсуждениях следующего этапа московско-нью-делийских отношений.

Однако первый вирусный момент с участием Путина в Индии оказался связан с другим.

Он сошел с трапа самолета, обернулся и пожал руку бортпроводнице.

Простой поступок.

Короткий миг.

Но именно этот жест активно обсуждался в индийских СМИ, став одним из самых заметных эпизодов освещения визита президента России.

Владимир ПутинНарендра МодиБРИКС саммитиПутиннинг бортпроводница билан қўл бериши
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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