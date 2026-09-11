Путин сразу по прибытии в Индию оказался в центре внимания (видео)
Визит Владимира Путина в Индию начинался как крупное политическое событие. Однако простой жест президента России сразу после выхода из самолета вызвал особый интерес у индийских СМИ и в социальных сетях. Он пожал руку бортпроводнице и коротко, но тепло пообщался с ней. Некоторые издания в Индии оценили этот момент как теплый и скромный жест.
Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели 11 сентября. Он приехал для участия в проходящем в Индии саммите БРИКС и проведения переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди.
Однако внимание привлек простой эпизод, произошедший еще до начала официальных переговоров Путина.
Вышел из самолета и обернулся
Спустившись с трапа самолета, Путин повернулся в сторону ожидавшей его бортпроводницы.
Президент России протянул ей руку и поздоровался за руку.
Этот простой жест, длившийся всего несколько секунд, впоследствии начал распространяться в социальных сетях Индии.
Не было ни политических заявлений, ни длинных речей.
Лишь один простой жест.
Но именно этот эпизод стал одной из главных тем обсуждения визита Путина в некоторых индийских СМИ.
«Покорил сердца индийцев»
Индийское издание Тимес Нов обратило внимание на этот поступок Путина.
Издание истолковало данный простой жест как момент, оставивший у индийцев теплое впечатление о президенте России.
Отмечается, что и в социальных сетях рукопожатие Путина с бортпроводницей было оценено как искренний и скромный жест.
Индийское издание АБП Невс также осветило обсуждение этого момента в соцсетях.
Таким образом, одним из первых моментов крупного политического визита стали не официальные переговоры, а простое человеческое общение.
Зачем Путин приехал в Индию?
Визит Путина в Индию — это не просто дипломатическая поездка.
Президент России принимает участие в саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели 11–13 сентября. В его повестку дня также вошли двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
На переговорах обсуждаются вопросы сотрудничества в торговой, энергетической, оборонной и других стратегических сферах. По данным Reuters, важную роль в отношениях России и Индии играет и торговля нефтью.
А саммит БРИКС имеет еще более широкое политическое значение.
Встреча 2026 года проходит в условиях усложнения международных отношений, сохранения напряженности в отношениях между Россией и Западом, а также попыток Индии одновременно балансировать в отношениях с Россией, Китаем и западными странами.
Маленький жест на фоне большой политики
В то время как вокруг визита Путина в Индию обсуждаются крупные политические и экономические вопросы, вирусное распространение этого короткого эпизода в аэропорту показало еще кое-что.
В современной информационной среде самой тиражируемой частью крупного политического события далеко не всегда становится официальное заявление.
Иногда простой жест длительностью в несколько секунд способен привлечь внимание миллионов людей.
Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало именно таким моментом.
Путин в центре внимания еще до начала саммита
Визит президента России в Индию уже имеет огромное политическое значение.
Он провел переговоры с Нарендрой Моди, участвует во встречах в рамках БРИКС и обсуждениях следующего этапа московско-нью-делийских отношений.
Однако первый вирусный момент с участием Путина в Индии оказался связан с другим.
Он сошел с трапа самолета, обернулся и пожал руку бортпроводнице.
Простой поступок.
Короткий миг.
Но именно этот жест активно обсуждался в индийских СМИ, став одним из самых заметных эпизодов освещения визита президента России.
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