В Баку продолжаются акции протеста из-за запрета на хиджабы в школах

В столице Азербайджана Баку и ряде регионов страны введение единых правил, ограничивающих ношение религиозной одежды для школьников, в частности хиджабов, вызвало серьезные социальные протесты. По данным канала «Дежурный по СНГ» и СМИ, сложившаяся ситуация обнажила резкое противостояние между светской моделью управления страны и усилением влияния религиозной среды в обществе.

Ситуация особенно обострилась на фоне недопуска девочек к занятиям с 12 октября и за короткий срок переросла в уличные демонстрации.

Центр протеста и школьный бойкот

Наиболее жесткие и массовые протесты наблюдались у школы №69, расположенной в поселке Балаханы города Баку:

«Хиджаб — не преграда для образования!»: Верующие родители и гражданские активисты вышли на улицы с плакатами протеста, выступив против школьной администрации и государственных ограничений. Они расценивают такое ограничение как необоснованное вмешательство государства в личную и семейную жизнь;

Бойкот занятий учащимися: В знак солидарности с отстраненными от уроков девочками в платках сотни других учащихся также временно прекратили ходить в школу и объявили бойкот;

37 человек задержаны: Согласно заявлению Министерства внутренних дел Азербайджана, 37 человек были задержаны и арестованы по обвинению в грубом нарушении общественного порядка и организации несанкционированных акций. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Истинные причины конфликта: Внешнее влияние или внутренний фактор?

Эксперты и политические наблюдатели по-разному оценивают суть возникшего противостояния:

Внешнее вмешательство не доказано: Выдвинутые первоначально версии о «внешнем заказе» или «внешней провокации» пока не нашли своего подтверждения;

Активизация внутренней религиозной среды: Аналитики объясняют ситуацию внутренними социальными процессами: официальные религиозные организации в Азербайджане контролируют лишь определенную часть поля, в то время как влияние неформальных общин, независимых проповедников и трансграничных религиозных сетей среди молодежи заметно возрастает;

Контроль молодого поколения и политика светскости: Правительство рассматривает это ограничение как средство предотвращения превращения школ в площадки для религиозной мобилизации и сохранения светского характера учебных заведений.

Государство и общество: Будет ли найден путь к компромиссу?

Официальный Баку стремится предотвратить религиозную сегрегацию в образовательной среде, где формируются социальные взгляды и политические нормы, путем ограничения религиозной атрибутики в школах. Однако верующие граждане подчеркивают, что право на образование и свобода совести не должны противопоставляться друг другу.

В настоящее время силы полиции усилили безопасность вокруг школ, а представители общественности ожидают компромиссного решения, которое обеспечит возвращение школьниц к учебе без дальнейшего обострения ситуации.