Религиозный лидер, которому целуют ноги: видео в Индии потрясло соцсети (видео)

·50·Мир
Религиозный лидер, которому целуют ноги: видео в Индии потрясло соцсети (видео)

В Индии очередной необычный случай вокруг религиозных деятелей вызвал бурные споры в социальных сетях. Лидер местного религиозного течения Сант Рампал Джи Махарадж использует для встреч со своими «последователями» передвигающуюся капсулу-транспорт, окруженную специальным стеклом и оснащенную системой кондиционирования.

На распространенных видеокадрах запечатлено, как религиозный лидер сидит в удобном кресле в полностью охлаждаемой прозрачной комнате, в то время как люди выстраиваются в длинную очередь, чтобы прикоснуться к его ногам и поклониться.

Как проходит «церемония» внутри капсулы?

Как видно из видео- и фотоматериалов, процесс организован с определенными техническими удобствами:

  • Специальная прозрачная конструкция: Религиозный лидер располагается в мягком кресле внутри стеклянной спецкабины, защищенной от пыли и жары, где установлены современные осветительные приборы и кондиционер;

  • Отдельное место для ног: Находящиеся снаружи преданные последователи по очереди подходят к открытой или выведенной наружу нижней части кабины, кланяются ей, прикасаются руками и целуют ноги;

  • Очередь толпы: Сотни мужчин и мальчиков, собравшихся в большом ангаре или открытом павильоне, выстроились в длинную очередь, чтобы прикоснуться к ногам лидера за стеклом.

Реакция в социальных сетях

После распространения этого видео пользователи сетей и общественные активисты встретили его неоднозначно:

  • Критика и изумление: Многие резко подвергли это явление критике как странное сочетание человеческого достоинства, религиозной наивности и технологического комфорта;

  • Споры о санитарии и безопасности: Некоторые комментаторы оценили это как способ защиты лидера от толпы и высокой температуры воздуха в условиях жаркого климата, в то время как другие называют происходящее откровенным проявлением современного культа личности.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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