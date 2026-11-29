Седжал Шах, жительница индийского города Ахмадабад, применила необычный способ защиты от палящего зноя. В дни, когда температура воздуха поднимается до 45 градусов, она покрыла кузов своего автомобиля смесью коровьего навоза и глины, чтобы сохранить прохладу в салоне.

По словам женщины, эта идея была вдохновлена древними методами строительства, используемыми в индийских деревнях. Там стены домов обмазывают глиной и коровьим навозом, чтобы защитить помещения от сильной жары.

Седжал Шах решила опробовать этот метод на своем автомобиле. Ее цель — снизить температуру внутри машины, уменьшить использование кондиционера и тем самым сэкономить топливо.

Однако специалисты отмечают, что, хотя этот метод может в некоторой степени защитить салон автомобиля от перегрева, научно не доказано, что он может полностью заменить кондиционер.

Кадры с необычным экспериментом женщины широко разошлись в социальных сетях и набрали миллионы просмотров.