Вооруженное нападение на церковь, где собралось более 150 человек: детали атаки

·42·Мир
Вооруженное нападение на церковь, где собралось более 150 человек: детали атаки

В провинции Керак, расположенной на юге Иордания, произошло страшное вооруженное нападение. В то время как в одной из местных церквей проходила церемония похорон, неизвестные лица открыли огонь по собравшейся толпе.

По данным влиятельного американского телеканала CNN, в результате нападения погибли 6 человек, еще 28 граждан получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

«Вышли из машины и открыли огонь по толпе»: Детали нападения

По предварительным данным очевидцев и правоохранительных органов, нападение было спланировано заранее и осуществлено неожиданно:

  • Перестрелка длилась несколько минут: Вооруженные неизвестные подъехали на автомобиле к церкви и сразу же после выхода из него начали беспорядочно стрелять по людям, собравшимся на церемонию;

  • Под ударом оказалось более 150 человек: В момент происшествия внутри здания церкви и во дворе вокруг нее находилось более 150 человек, что стало причиной большого количества погибших и пострадавших;

  • Паника и смятение: Внезапно начавшийся град пуль вызвал сильную панику среди участников похоронной церемонии.

Чрезвычайная ситуация на месте происшествия

На место кровавого инцидента оперативно прибыли специальные службы и бригады скорой помощи:

  • Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь, некоторые пациенты в тяжелом состоянии доставлены в центральные больницы провинции;

  • Правоохранительные органы полностью оцепили территорию и проводят масштабную оперативно-розыскную операцию по поиску и нейтрализации нападавших, скрывшихся с места происшествия.

Данное нападение вызвало большую тревогу в иорданском обществе и привлекает внимание международного сообщества.

ИорданияКераквооруженное нападение
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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