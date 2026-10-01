Громкое покушение в Болгарии: застрелен владелец футбольного клуба «Ботев»

·39·Спорт
Громкое покушение в Болгарии: застрелен владелец футбольного клуба «Ботев»

Болгарский футбол и деловой мир находятся в шоке из-за тяжелой утраты и вооруженного нападения. Известный в стране предприниматель, владелец клуба «Ботев» Илиян Филипов стал жертвой вооруженного нападения в городе Пловдив.

По информации издания Nova, распространенной со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел Болгарии, покушение было совершено в ночь на среду на территории жилого комплекса, где проживал бизнесмен.

Смертельное ранение в голову и загадочные убийцы

Согласно предварительным неофициальным данным, убийство было тщательно спланировано: Филипов скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения в голову.

В настоящее время точных данных о том, найдены ли непосредственные свидетели преступления, не разглашается. Официальные ведомства также хранят молчание относительно личности убийц и их количества.

Усиленный контроль и строгие ограничения в городе

После стрельбы правоохранительные органы немедленно задействовали специальный план:

  • Дороги взяты под контроль: Выезды из города Пловдив перекрыты полицейскими патрулями, все подозрительные транспортные средства тщательно проверяются;

  • Дополнительные меры: В соседних и других близлежащих районах также усилены проверки с участием силовых структур;

  • Возбуждено уголовное дело: Прокурор Ваня Христева подтвердила официальное возбуждение уголовного дела по статье об умышленном убийстве. По ее словам, следственная группа активно рассматривает все возможные версии происшествия, включая связи в сфере бизнеса и спорта.

Фигура на перекрестке бизнеса и футбола

Илиян Филипов был известен не только как владелец футбольного клуба «Ботев», но и как влиятельный предприниматель, владеющий крупными транспортными и строительными империями в стране. Какие мотивы стоят за этим вооруженным покушением и с какой именно сферой его деятельности оно связано, станет известно после завершения расследования.

Илиян Филиповклуб БотевПловдиввооруженное нападение
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Динамо» пополнило состав гвинейским вингером«Динамо» пополнило состав гвинейским вингером8 июля 17:16Руководство «Милана» решает судьбу Рафаэла ЛеауРуководство «Милана» решает судьбу Рафаэла Леау14 августа 01:57Громкое заявление Мераба Двалишвили: неожиданная жертва ради реванша Топурия — ГейджиГромкое заявление Мераба Двалишвили: неожиданная жертва ради реванша Топурия — Гейджи23 сентября 19:59Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...14 июля 23:31Ноттингем Форест снова ищет главного тренера: в поле зрения Марку СилваНоттингем Форест снова ищет главного тренера: в поле зрения Марку Силва13 мая 12:16Ожидается, что Эллиот Андерсон в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Сити»Ожидается, что Эллиот Андерсон в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Сити»13 июня 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове