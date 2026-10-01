Громкое покушение в Болгарии: застрелен владелец футбольного клуба «Ботев»

Болгарский футбол и деловой мир находятся в шоке из-за тяжелой утраты и вооруженного нападения. Известный в стране предприниматель, владелец клуба «Ботев» Илиян Филипов стал жертвой вооруженного нападения в городе Пловдив.

По информации издания Nova, распространенной со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел Болгарии, покушение было совершено в ночь на среду на территории жилого комплекса, где проживал бизнесмен.

Смертельное ранение в голову и загадочные убийцы

Согласно предварительным неофициальным данным, убийство было тщательно спланировано: Филипов скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения в голову.

В настоящее время точных данных о том, найдены ли непосредственные свидетели преступления, не разглашается. Официальные ведомства также хранят молчание относительно личности убийц и их количества.

Усиленный контроль и строгие ограничения в городе

После стрельбы правоохранительные органы немедленно задействовали специальный план:

Дороги взяты под контроль: Выезды из города Пловдив перекрыты полицейскими патрулями, все подозрительные транспортные средства тщательно проверяются;

Дополнительные меры: В соседних и других близлежащих районах также усилены проверки с участием силовых структур;

Возбуждено уголовное дело: Прокурор Ваня Христева подтвердила официальное возбуждение уголовного дела по статье об умышленном убийстве. По ее словам, следственная группа активно рассматривает все возможные версии происшествия, включая связи в сфере бизнеса и спорта.

Фигура на перекрестке бизнеса и футбола

Илиян Филипов был известен не только как владелец футбольного клуба «Ботев», но и как влиятельный предприниматель, владеющий крупными транспортными и строительными империями в стране. Какие мотивы стоят за этим вооруженным покушением и с какой именно сферой его деятельности оно связано, станет известно после завершения расследования.