Напряженность на Ближнем Востоке: Иран выпустил 20 баллистических ракет по базе США в Иордании

·60·Мир
Напряженность на Ближнем Востоке: Иран выпустил 20 баллистических ракет по базе США в Иордании

Геополитические столкновения на Ближнем Востоке вошли в беспрецедентно опасную фазу. Иран выпустил сразу 20 баллистических ракет в направлении территории Иордании. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Иордании были немедленно приведены в боевую готовность, и в небе над страной была проведена масштабная операция по перехвату этих ракет. Было официально объявлено, что данная атака осуществлена Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ответ на удары США по нефтяным танкерам. Итак, сколько ракет было уничтожено в воздухе, какой ущерб понесли населенные пункты и создаст ли этот удар по американским базам угрозу новой масштабной войны в регионе? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях — официальных данных, предоставленных иорданской армией и агентством Reuters, а также об открытых угрозах со стороны КСИР.

Ожесточенное столкновение в небе: сбито 18 ракет

Официальные источники сообщили следующее о деталях атаки и действиях систем обороны:

  • Массированный удар: с иранской территории в сторону Иордании в общей сложности было выпущено 20 тяжелых баллистических ракет;

  • Высокая эффективность обороны: в результате оперативного ответа сил ПВО Иордании 18 из 20 ракет были перехвачены и полностью уничтожены прямо в воздухе;

  • Взрывы за пределами населенных пунктов: остальные 2 ракеты, прорвавшие защитный купол ПВО, упали в открытой местности, далеко от населенных пунктов;

  • Пострадавших нет: в результате инцидента среди мирного населения не зафиксировано погибших или получивших серьезные телесные повреждения.

«Для обеспечения безопасности в небе Иордании средства противовоздушной обороны задействовали все свои ресурсы и сумели нейтрализовать в воздухе основную часть массированного ракетного удара», — сообщает международное информационное агентство Reuters.

Месть за танкеры: атака КСИР на американскую базу

Эти удары трактуются не как случайность, а как заранее спланированная открытая акция возмездия:

  • Под прицелом военная база США: Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально объявил, что эти баллистические ракеты были нацелены на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании;

  • Удар за нефтяные танкеры: иранская сторона назвала это действие прямым ответом на недавние удары по иранским нефтяным танкерам в море;

  • Региональная эскалация: обмен прямыми ударами между Тегераном и Вашингтоном ставит под серьезный вопрос безопасность других стран Ближнего Востока, в частности Иордании и государств Персидского залива.

Угроза взрыва на Ближнем Востоке

Самый важный вопрос, который интересует многих политиков и международных аналитиков — каков будет ответный удар США после этой атаки и какова вероятность того, что ситуация выйдет из-под контроля. Самый важный вывод заключается в том, что открытый удар Ирана баллистическими ракетами по базам США перевел конфликт в совершенно новую фазу прямого военного столкновения. Хотя успешный спуск 18 ракет системами ПВО Иордании на этот раз предотвратил масштабные жертвы и разрушения инфраструктуры, такая ожесточенная «цепочка мести» вокруг танкеров и военных баз может в ближайшие дни спровоцировать очередные мощные ответные удары со стороны вооруженных сил Америки.

Как вы думаете, могут ли подобные открытые удары Ирана и США, направленные на нефтяные танкеры и военные базы, перерасти в полномасштабную региональную войну? Смогут ли Иордания и другие соседние государства сохранить свой нейтралитет в этом геополитическом конфликте? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной новостью международной безопасности с близкими и друзьями, следящими за развитием событий!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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