Иордания запретила Telegram после кровавого теракта в церкви
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Управление общественной безопасности Иордании 16 ноября 2026 года приняло решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны с целью предотвращения экстремизма, киберпреступлений и угроз.
- Эта мера была реализована через несколько недель после вооруженного нападения на греческую православную церковь в провинции Карак, произошедшего 23 октября 2026 года.
- В результате нападения погибло семь человек.
Правительство Иордании приняло решение заблокировать мессенджер Telegram, которым пользуются миллионы людей в стране. Власти заявили, что причиной послужил риск использования платформы для распространения экстремизма и радикальных взглядов, киберпреступлений, угроз и шантажа. Решение было принято спустя несколько недель после кровавого нападения на церковь в стране.
Это решение привлекло внимание не только пользователей Telegram в Иордании, но и к вопросам деятельности цифровых платформ и информационной безопасности в интернете на всем Ближнем Востоке.
Почему Telegram был запрещен?
Управление общественной безопасности Иордании 16 ноября 2026 года объявило о блокировке приложения Telegram на территории страны.
В официальном заявлении говорится, что данная мера направлена на укрепление цифровой безопасности, защиту пользователей и предотвращение правонарушений, которые могут совершаться через социальные сети.
Иорданские власти особо подчеркнули опасность использования Telegram в следующих целях:
распространение экстремистских идей и радикальных взглядов;
совершение киберпреступлений;
угрозы пользователям и шантаж;
распространение противоправных материалов;
организация деятельности, угрожающей общественной безопасности и национальным интересам.
Управление общественной безопасности Иордании заявило, что решение принято в рамках действующего законодательства. При этом гражданам рекомендовано проявлять осторожность с незнакомыми аккаунтами, подозрительными ссылками и источниками неизвестного происхождения.
На данный момент нет точной информации о том, как долго продлится запрет и какие условия будут выдвинуты для его отмены.
Перед решением в церкви погибли семь человек
Решение о блокировке Telegram было принято спустя несколько недель после тяжелой трагедии, произошедшей в стране.
23 октября 2026 года в греческой православной церкви в провинции Карак на юге Иордании во время похоронной церемонии произошло вооруженное нападение. По данным ДВ, в результате инцидента семь человек погибли, 34 получили ранения.
Агентство Ассокиатед Пресс также сообщило о семи погибших, однако указало число раненых как 40 человек.
Нападение вызвало широкий резонанс в иорданском обществе. Правительство страны резко осудило произошедшее и усилило меры безопасности.
16 ноября суд Иордании приговорил к смертной казни через повешение трех человек, обвиняемых в причастности к нападению на церковь.
Также иорданские военные сообщили о нанесении авиаударов на территории соседней Сирии. Амман заявил, что в ходе этих операций было уничтожено 20 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство».
Однако важным аспектом является то, что власти не подтвердили связь решения о блокировке Telegram с тем, что нападение на церковь было организовано или совершено именно через этот мессенджер. В заявлении правительства основной акцент сделан на опасности использования платформы для экстремизма и других правонарушений.
Блокировка Telegram может затронуть миллионы пользователей
Telegram считается одним из самых популярных мессенджеров в странах Ближнего Востока. Через него пользователи обмениваются сообщениями, отправляют файлы, следят за новостями и общаются в различных сообществах.
Поэтому запрет в Иордании может иметь более широкие последствия, чем просто техническое ограничение. В частности, люди, использующие мессенджер для личного общения, образования, бизнеса и распространения информации, вероятно, будут вынуждены перейти на другие платформы.
Известны случаи, когда террористические и экстремистские группы использовали Telegram для распространения пропагандистских материалов или установления связи. Однако это не может быть основанием для того, чтобы связывать всех пользователей мессенджера или любую деятельность в нем с правонарушениями.
Основатель платформы Павел Дуров ранее неоднократно подчеркивал, что Telegram выполняет свои обязательства по контролю контента и сотрудничеству с правоохранительными органами.
Ирак также решил заблокировать Telegram
Интересно, что 16 ноября о введении ограничений в отношении Telegram объявила не только Иордания, но и Ирак.
Комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям Ирака обвинила мессенджер в непринятии достаточных мер по удалению материалов, противоречащих законам страны, и предотвращению незаконной деятельности.
Иракская сторона дала Telegram 30-дневный срок для выполнения требований. Однако какие меры будут приняты после истечения этого срока, пока не уточняется.
Таким образом, за один день в двух странах Ближнего Востока были объявлены серьезные ограничения в отношении деятельности Telegram.
Решения Иордании и Ирака ставят перед цифровыми платформами еще один важный вопрос: как соблюсти баланс между свободой обмена информацией пользователями и обязанностью государства обеспечивать национальную безопасность?
На данный момент Telegram не предоставил официального ответа на решения этих двух стран. Теперь главный вопрос заключается в том, как долго продлятся запреты и есть ли возможность достижения соглашения между администрацией мессенджера и государственными ведомствами.
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