Иордания запретила Telegram после кровавого теракта в церкви

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Иордания запретила Telegram после кровавого теракта в церкви
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Управление общественной безопасности Иордании 16 ноября 2026 года приняло решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны с целью предотвращения экстремизма, киберпреступлений и угроз.
  • Эта мера была реализована через несколько недель после вооруженного нападения на греческую православную церковь в провинции Карак, произошедшего 23 октября 2026 года.
  • В результате нападения погибло семь человек.

Правительство Иордании приняло решение заблокировать мессенджер Telegram, которым пользуются миллионы людей в стране. Власти заявили, что причиной послужил риск использования платформы для распространения экстремизма и радикальных взглядов, киберпреступлений, угроз и шантажа. Решение было принято спустя несколько недель после кровавого нападения на церковь в стране.

Это решение привлекло внимание не только пользователей Telegram в Иордании, но и к вопросам деятельности цифровых платформ и информационной безопасности в интернете на всем Ближнем Востоке.

Почему Telegram был запрещен?

Управление общественной безопасности Иордании 16 ноября 2026 года объявило о блокировке приложения Telegram на территории страны.

В официальном заявлении говорится, что данная мера направлена на укрепление цифровой безопасности, защиту пользователей и предотвращение правонарушений, которые могут совершаться через социальные сети.

Иорданские власти особо подчеркнули опасность использования Telegram в следующих целях:

  • распространение экстремистских идей и радикальных взглядов;

  • совершение киберпреступлений;

  • угрозы пользователям и шантаж;

  • распространение противоправных материалов;

  • организация деятельности, угрожающей общественной безопасности и национальным интересам.

Управление общественной безопасности Иордании заявило, что решение принято в рамках действующего законодательства. При этом гражданам рекомендовано проявлять осторожность с незнакомыми аккаунтами, подозрительными ссылками и источниками неизвестного происхождения.

На данный момент нет точной информации о том, как долго продлится запрет и какие условия будут выдвинуты для его отмены.

Перед решением в церкви погибли семь человек

Решение о блокировке Telegram было принято спустя несколько недель после тяжелой трагедии, произошедшей в стране.

23 октября 2026 года в греческой православной церкви в провинции Карак на юге Иордании во время похоронной церемонии произошло вооруженное нападение. По данным ДВ, в результате инцидента семь человек погибли, 34 получили ранения.

Агентство Ассокиатед Пресс также сообщило о семи погибших, однако указало число раненых как 40 человек.

Нападение вызвало широкий резонанс в иорданском обществе. Правительство страны резко осудило произошедшее и усилило меры безопасности.

16 ноября суд Иордании приговорил к смертной казни через повешение трех человек, обвиняемых в причастности к нападению на церковь.

Также иорданские военные сообщили о нанесении авиаударов на территории соседней Сирии. Амман заявил, что в ходе этих операций было уничтожено 20 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство».

Однако важным аспектом является то, что власти не подтвердили связь решения о блокировке Telegram с тем, что нападение на церковь было организовано или совершено именно через этот мессенджер. В заявлении правительства основной акцент сделан на опасности использования платформы для экстремизма и других правонарушений.

Блокировка Telegram может затронуть миллионы пользователей

Telegram считается одним из самых популярных мессенджеров в странах Ближнего Востока. Через него пользователи обмениваются сообщениями, отправляют файлы, следят за новостями и общаются в различных сообществах.

Поэтому запрет в Иордании может иметь более широкие последствия, чем просто техническое ограничение. В частности, люди, использующие мессенджер для личного общения, образования, бизнеса и распространения информации, вероятно, будут вынуждены перейти на другие платформы.

Известны случаи, когда террористические и экстремистские группы использовали Telegram для распространения пропагандистских материалов или установления связи. Однако это не может быть основанием для того, чтобы связывать всех пользователей мессенджера или любую деятельность в нем с правонарушениями.

Основатель платформы Павел Дуров ранее неоднократно подчеркивал, что Telegram выполняет свои обязательства по контролю контента и сотрудничеству с правоохранительными органами.

Ирак также решил заблокировать Telegram

Интересно, что 16 ноября о введении ограничений в отношении Telegram объявила не только Иордания, но и Ирак.

Комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям Ирака обвинила мессенджер в непринятии достаточных мер по удалению материалов, противоречащих законам страны, и предотвращению незаконной деятельности.

Иракская сторона дала Telegram 30-дневный срок для выполнения требований. Однако какие меры будут приняты после истечения этого срока, пока не уточняется.

Таким образом, за один день в двух странах Ближнего Востока были объявлены серьезные ограничения в отношении деятельности Telegram.

Решения Иордании и Ирака ставят перед цифровыми платформами еще один важный вопрос: как соблюсти баланс между свободой обмена информацией пользователями и обязанностью государства обеспечивать национальную безопасность?

На данный момент Telegram не предоставил официального ответа на решения этих двух стран. Теперь главный вопрос заключается в том, как долго продлятся запреты и есть ли возможность достижения соглашения между администрацией мессенджера и государственными ведомствами.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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