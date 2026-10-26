Во Франции возле мусорного контейнера нашли дорогие часы Ролекс (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как во Франции возле мусорного контейнера нашли наручные часы Ролекс. Кадры привлекли внимание многих пользователей. Об этом сообщает Те Трибуне.

На видео мужчина открывает коробку, стоявшую возле мусорного бака, и находит внутри часы Ролекс и сопутствующие документы. Драгоценные часы находились вместе со своей фирменной коробкой и специальным пакетом. Мужчина положил часы в пакет и унес их.

Это видео распространилось на фоне массовых демонстраций, прошедших во Франции 17 октября 2026 года, и сопровождавших их беспорядков и мародерства. Сообщалось, что в тот день в ряде городов, в том числе, были разграблены магазины таких дорогих брендов, как Ролекс.

Однако подлинность найденных часов Ролекс или то, что они были вынесены из одного из разграбленных магазинов, пока не подтверждена. В социальных сетях также были высказаны сомнения в том, что видео может быть постановочным.