Сокровище в стене: в Италии полиция вскрыла тайное хранилище мафии на 3,2 млн евро

Масштабная спецоперация правоохранительных органов против преступного мира в городе Кайвано провинции Неаполь (Италия) превзошла даже самые громкие сцены из кинофильмов. Во время обыска в одной из на вид ничем не примечательных квартир итальянские карабинеры (военизированная полиция) обнаружили ровно 3,2 миллиона евро наличными и ценные богатства, спрятанные в электронных тайниках, оборудованных внутри стен и мебели. По информации влиятельных итальянских СМИ, преступная сеть соорудила специальные электронные механизмы и выдвижные потайные отсеки для доступа к деньгам; один из секретных сейфов даже искусно спрятали под душевым поддоном в ванной комнате.

Чтобы извлечь миллионы, завернутые в целлофан пачками, спецслужбам пришлось крушить стены тяжелыми кувалдами. Деньги, состоявшие в основном из купюр номиналом 50 евро, были настолько многочисленными, что полицейские заполнили ими бесчисленные пластиковые ведра. Помимо наличных, за стенами были найдены 11 элитных часов Ролекс общей стоимостью 127 тысяч евро. По версии следствия, эта квартира была круглосуточно охраняемой главной сокровищницей наркомафии, где аккумулировались доходы от крупномасштабной торговли наркотиками. По итогам операции были задержаны 34 члена мафиозной сети: 23 из них были заключены под стражу напрямую, а 11 отправлены под домашний арест.

И всё же — кто спроектировал этот тайный бункер, какому гигантскому международному наркокартелю принадлежат эти 3,2 миллиона евро, и является ли операция в Кайвано началом окончательной победы над итальянской мафией?

«Разрушенные кувалдами стены, пластиковые ведра и 11 Ролекс»: 5 главных пунктов спецоперации

Самые поразительные факты о громком рейде в Кайвано:

3,2 млн евро в стене: Карабинеры обнаружили миллионы наличных в целлофане за бетонными стенами и специальными перегородками;

Электронная система и сейф под душем: Потайные отсеки были оснащены выдвижными электронными механизмами, а часть сокровищницы находилась под душевым поддоном;

Деньги носили ведрами: Из-за чрезмерного количества пачек по 50 евро полицейским пришлось складывать наличность в пластиковые строительные ведра;

Часы Ролекс на 127 тысяч евро: Наряду с наличными были конфискованы 11 предметов роскоши премиум-класса;

34 мафиози арестованы: 23 члена преступной бандгруппы, причастной к наркотрафику, оказались за решеткой, а 11 были приговорены к домашнему аресту.

Обыск в Кайвано: Анализ конфискованных ценностей и преступной инфраструктуры

Классификация вещественных доказательств, изъятых итальянской полицией:

Показатели и аспекты Доказательства, выявленные карабинерами Конфискованная наличность 3,2 миллиона евро (преимущественно купюры по 50 евро в целлофане) Ценные вещи 11 роскошных часов Ролекс общей стоимостью 127 000 евро Расположение тайников Пустоты в стенах, мебель и поддон душевой кабины Безопасность и маскировка Электронные выдвижные механизмы и круглосуточная вооруженная охрана Способ извлечения Разрушение стен кувалдой и наполнение деньгами ведер Основной источник дохода Масштабная торговля незаконными наркотическими средствами (наркотрафик) Задержанные лица Всего 34 человека (23 под стражей, 11 под домашним арестом)

Криминалистика и экспертиза международной безопасности: Почему этот рейд стал сокрушительным ударом для мафии?

Выводы правоохранительных органов и криминологов Италии:

Удар по кровеносной системе мафии «Каморра»: Неаполь и прилегающий к нему район Кайвано исторически считаются крупнейшим рынком наркотиков преступного клана «Каморра»; конфискация «черной кассы» на 3,2 миллиона евро парализует логистическую и закупочную цепь клана;

Маскировка инженерного уровня: Открытие сейфов с помощью электронных пультов и выдвижных моторов, а также создание бетонного слоя под душевой кабиной свидетельствуют о том, что на службе у мафии состояли высококвалифицированные технические инженеры и строители;

«Ведерная» стадия наличных: В криминалистике перевозка денег в пластиковых ведрах наблюдается только на базах самых суровых наркокартелей (например, в Колумбии или Мексике); это свидетельствует о том, что оборотные средства группировки в Кайвано составляли сотни тысяч евро в день;

Разрыв сети из 34 человек: Одновременный разгром иерархии из 34 человек, состоящей не только из владельца денег, но и хранителей, охранников, продавцов и посредников, создал почву для полного пресечения основной сети наркотрафика в регионе.

Эта специальная рейд-операция итальянских карабинеров показала, что никакая совершенная электронная стена не способна уберечь преступные доходы от справедливого наказания.

Как вы думаете, кто сообщил полиции о миллионах, спрятанных мафией внутри стен простой квартиры, и о таких тайниках под душем — внутреннее предательство или результат многолетнего наблюдения? Могут ли подобные спецоперации, как в кино, положить конец организованной преступности? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой нашумевшей статьей, взбудоражившей европейский криминальный мир, со всеми друзьями!