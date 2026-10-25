Ошибка обошлась в 133 тысячи долларов: в Турции женщина выбросила 1 кг золота на помойку (видео)

В турецком городе Бурса произошло поразительное и неприятное происшествие, поставившее под угрозу многолетний труд одной семьи. Домохозяйка перепутала пакет, в котором находился примерно 1 килограмм золота, с пакетом для мусора и выбросила его в уличный контейнер.

Как выяснилось, общая стоимость этих драгоценных металлов превышает 6,13 миллиона турецких лир (примерно более 133 тысяч долларов США). Данные средства семья собирала по копейке долгие годы с целью покупки нового жилья.

Поиски в махалле «Акчалар»: полиция и коммунальные службы подняты по тревоге

Инцидент произошел в махалле с символичным названием «Акчалар»:

Поздно осознанная ошибка: Обнаружив пропажу пакета, члены семьи незамедлительно обратились в местное отделение полиции, а также в городскую службу уборки и коммунальные службы;

Масштабные поиски: Как только поступило сообщение, в районе были начаты оперативно-поисковые мероприятия, движение мусороуборочных машин взято под контроль; Проверка камер: Специалисты тщательно изучают записи со всех камер видеонаблюдения в окрестностях, чтобы выяснить, были ли отходы вывезены на полигон и в каком направлении исчез пакет.



Жизненные сбережения в одном пакете

Этот случай вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и турецкой прессе: