Ошибка обошлась в 133 тысячи долларов: в Турции женщина выбросила 1 кг золота на помойку (видео)
В турецком городе Бурса произошло поразительное и неприятное происшествие, поставившее под угрозу многолетний труд одной семьи. Домохозяйка перепутала пакет, в котором находился примерно 1 килограмм золота, с пакетом для мусора и выбросила его в уличный контейнер.
Как выяснилось, общая стоимость этих драгоценных металлов превышает 6,13 миллиона турецких лир (примерно более 133 тысяч долларов США). Данные средства семья собирала по копейке долгие годы с целью покупки нового жилья.
Поиски в махалле «Акчалар»: полиция и коммунальные службы подняты по тревоге
Инцидент произошел в махалле с символичным названием «Акчалар»:
Поздно осознанная ошибка: Обнаружив пропажу пакета, члены семьи незамедлительно обратились в местное отделение полиции, а также в городскую службу уборки и коммунальные службы;
Масштабные поиски: Как только поступило сообщение, в районе были начаты оперативно-поисковые мероприятия, движение мусороуборочных машин взято под контроль;
Проверка камер: Специалисты тщательно изучают записи со всех камер видеонаблюдения в окрестностях, чтобы выяснить, были ли отходы вывезены на полигон и в каком направлении исчез пакет.
Жизненные сбережения в одном пакете
Этот случай вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и турецкой прессе:
Мечта о доме под угрозой: То, что многолетний труд и накопленное богатство стали жертвой минутного невнимания, потрясло многих;
Результат ожидается: В настоящее время благодаря усилиям коммунальных служб и правоохранительных органов в центрах сбора отходов продолжаются активные работы по поиску пакета.
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