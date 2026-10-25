Ошибка обошлась в 133 тысячи долларов: в Турции женщина выбросила 1 кг золота на помойку (видео)

·84·Мир
Ошибка обошлась в 133 тысячи долларов: в Турции женщина выбросила 1 кг золота на помойку (видео)

В турецком городе Бурса произошло поразительное и неприятное происшествие, поставившее под угрозу многолетний труд одной семьи. Домохозяйка перепутала пакет, в котором находился примерно 1 килограмм золота, с пакетом для мусора и выбросила его в уличный контейнер.

Как выяснилось, общая стоимость этих драгоценных металлов превышает 6,13 миллиона турецких лир (примерно более 133 тысяч долларов США). Данные средства семья собирала по копейке долгие годы с целью покупки нового жилья.

Поиски в махалле «Акчалар»: полиция и коммунальные службы подняты по тревоге

Инцидент произошел в махалле с символичным названием «Акчалар»:

  • Поздно осознанная ошибка: Обнаружив пропажу пакета, члены семьи незамедлительно обратились в местное отделение полиции, а также в городскую службу уборки и коммунальные службы;

  • Масштабные поиски: Как только поступило сообщение, в районе были начаты оперативно-поисковые мероприятия, движение мусороуборочных машин взято под контроль;

    • Проверка камер: Специалисты тщательно изучают записи со всех камер видеонаблюдения в окрестностях, чтобы выяснить, были ли отходы вывезены на полигон и в каком направлении исчез пакет.

Жизненные сбережения в одном пакете

Этот случай вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и турецкой прессе:

  • Мечта о доме под угрозой: То, что многолетний труд и накопленное богатство стали жертвой минутного невнимания, потрясло многих;

  • Результат ожидается: В настоящее время благодаря усилиям коммунальных служб и правоохранительных органов в центрах сбора отходов продолжаются активные работы по поиску пакета.

ТурцияБурсаАкчаларзолото
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мгновенная ошибка: женщина лишилась золота на 133 тысячи долларовМгновенная ошибка: женщина лишилась золота на 133 тысячи долларов27 июня 19:58В Турции две сестры взяли напиток в закрытом магазине и оставили деньги под дверью (видео)В Турции две сестры взяли напиток в закрытом магазине и оставили деньги под дверью (видео)12 октября 12:45Неожиданно скончался работавший в Турции помощник узбекского врачаНеожиданно скончался работавший в Турции помощник узбекского врача5 августа 01:33Килограмм золота, накопленный на покупку дома, оказался в мусореКилограмм золота, накопленный на покупку дома, оказался в мусоре27 июня 20:01«Утопавшая» в золоте невеста тоже арестована в ходе следствия«Утопавшая» в золоте невеста тоже арестована в ходе следствия10 сентября 17:14Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверятьНевесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять9 сентября 19:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца