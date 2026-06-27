Мгновенная ошибка: женщина лишилась золота на 133 тысячи долларов

·39·Мир
Мгновенная ошибка: женщина лишилась золота на 133 тысячи долларов

Жительница города Бурса в Турции из-за неосторожности приняла пакет, в котором находилось почти 1 килограмм золота, за мусор и выбросила его в контейнер. В настоящее время ведутся поиски ценностей.

Сообщается, что стоимость пропавшего золота составляет 6,13 миллиона турецких лир (более 133 тысяч долларов США). Семья копила эти сбережения годами с целью покупки жилья.

Инцидент произошел в районе Акчалар провинции Бурса. Заметив пропажу золота, семья немедленно обратилась в полицию и коммунальные службы.

По словам главы семьи Седаира Курназа, его супруга во время уборки дома случайно выбросила пакет, приняв его за обычный мусор.

Пока неизвестно, забрал ли пакет мусоровоз или кто-то другой нашел его среди отходов. Правоохранительные органы и коммунальные службы начали расследование. В настоящее время тщательно изучаются записи с камер видеонаблюдения в этом районе.

ТурцияБурсаАкчаларСедаир Курназ
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