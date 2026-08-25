В Гвинее обрушился мусорный полигон

В столице Гвинеи, Конакри, после сильных дождей произошел оползень на мусорном полигоне. В результате трагедии погибли не менее 30 человек, еще 22 получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 16 получили легкие травмы.

Инцидент произошел 23 августа около 02:00 ночи на полигоне Дар-эс-Салам в коммуне Гбессия в Конакри. Из-за сильных ночных дождей огромная груда мусора обрушилась, накрыв палатки, временные постройки и другие жилые дома поблизости.

Спасатели прибыли на место происшествия со спецтехникой и экскаваторами и приступили к поиску людей, оказавшихся под завалами. Часть пострадавших была доставлена в университетскую больницу Донка в Конакри.

По словам очевидцев, масса обрушившегося мусора была настолько велика, что погребла под собой близлежащие дома и даже одно из многоэтажных зданий. Местная жительница Сире Диалло сообщила, что в результате трагедии потеряла всех пятерых своих детей.

Трагедия произошла через несколько дней после того, как правительство предупредило об опасности полигона. 20 августа министр территориального управления страны Женабу Туре объявила о закрытии полигона и переносе свалки за пределы Конакри.

Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба прибыл на место происшествия, осмотрел ситуацию и проконтролировал ход спасательных работ. Правительство призвало население сохранять спокойствие, проявлять солидарность и строго следовать указаниям спасательных служб.