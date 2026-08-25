В Гвинее обрушился мусорный полигон

·87·Мир
В Гвинее обрушился мусорный полигон

В столице Гвинеи, Конакри, после сильных дождей произошел оползень на мусорном полигоне. В результате трагедии погибли не менее 30 человек, еще 22 получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 16 получили легкие травмы.

Инцидент произошел 23 августа около 02:00 ночи на полигоне Дар-эс-Салам в коммуне Гбессия в Конакри. Из-за сильных ночных дождей огромная груда мусора обрушилась, накрыв палатки, временные постройки и другие жилые дома поблизости.

Спасатели прибыли на место происшествия со спецтехникой и экскаваторами и приступили к поиску людей, оказавшихся под завалами. Часть пострадавших была доставлена в университетскую больницу Донка в Конакри.

По словам очевидцев, масса обрушившегося мусора была настолько велика, что погребла под собой близлежащие дома и даже одно из многоэтажных зданий. Местная жительница Сире Диалло сообщила, что в результате трагедии потеряла всех пятерых своих детей.

Трагедия произошла через несколько дней после того, как правительство предупредило об опасности полигона. 20 августа министр территориального управления страны Женабу Туре объявила о закрытии полигона и переносе свалки за пределы Конакри.

Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба прибыл на место происшествия, осмотрел ситуацию и проконтролировал ход спасательных работ. Правительство призвало население сохранять спокойствие, проявлять солидарность и строго следовать указаниям спасательных служб.

В Гвинее обрушился мусорный полигон
ГвинеяКонакриДар-эс-СаламАмаду Ури Ба
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

За каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовЗа каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовСегодня, 19:46Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Сегодня, 19:25На Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаНа Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаСегодня, 19:00Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 18:40Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Сегодня, 17:57В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?Сегодня, 17:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей