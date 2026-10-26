В США мужчина выжил после того, как его спрессовали вместе с мусором

·105·Мир
В США мужчина выжил после того, как его спрессовали вместе с мусором

В американском штате Миссисипи мужчина, попытавшийся достать что-то из мусорного контейнера, был погружен в спецмашину вместе с отходами и оказался под прессующим механизмом. Несмотря на тяжелые травмы, он остался жив. Об этом сообщает Даилй Маил.

Как стало известно, мужчина по имени Крейг Хилл забрался в мусорный контейнер возле автозаправочной станции. Прежде чем он успел выбраться, мусоровоз загрузил отходы из контейнера. Водитель не услышал криков о помощи и запустил механизм прессования.

Прибывшие на место происшествия пожарные оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в Медицинский центр Университета Миссисипи в городе Джексон.

Травмы мужчины оказались серьезными. Врачи провели операцию, установив металлические пластины и специальные штифты для укрепления костей его таза.

Узнав о происшествии, сестра Крейга приехала из Техаса, чтобы помочь брату. Она открыла сбор средств в интернете для покрытия расходов на лечение.

МиссисипиКрейг ХиллDaily MailДжексон
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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